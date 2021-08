Już bez Lionela Messiego zainaugurowany zostanie nowy sezon hiszpańskiej La Liga. Kto tym razem sięgnie po mistrzostwo Hiszpanii? Atletico Madryt obroni tytuł, czy na szczyt wróci Real Madryt lub FC Barcelona? Sprawdź jakie szanse dają tym drużynom bukmacherzy oraz kto jest faworytem do korony króla strzelców pod nieobecność Argentyńczyka.

Bukmacherzy. Trzech kandydatów do tytułu

W poprzednim sezonie mistrzostwo Hiszpanii przypadło Atletico Madryt, które niespodziewanie pozostawiło w tyle Real Madryt i Barcelonę. Drużyna Diego Simeone, która przez cały sezon prezentowała wyrównaną formę, tytuł zdobyła jednak całkiem zasłużenie. Teraz liczy na jego obronę i z pewnością nie stoi na straconej pozycji.

Tradycyjnie już w kontekście walki o tytuł wymienia się drużyny Realu Madryt i Barcelony, które jednak zmagają się z licznymi problemami i trudno spodziewać się w tym sezonie dominacji z ich strony. Według Fortuna zakłady bukmacherskie największe szanse na zdobycie mistrzostwa ma Real Madryt, na którego kurs wynosi aktualnie 2.20. Mistrzostwo dla Barcelony zostało “wycenione” na 3.30, natomiast dla Atletico Madryt na 3.80.

Real Madryt i Barcelona w rozpoczynającym się sezonie będą musiały poradzić sobie bez swoich kapitanów – Sergio Ramosa i Lionela Messiego – którzy odeszli na zasadzie wolnych transferów i wzmocnili Paris Saint-Germain. Dla obu klubów to niewątpliwie gigantyczne osłabienia, z którymi poradzić będą musieli sobie trenerzy – Carlo Ancelotti i Ronald Koeman.

Pozostałe kursy w Fortunie na mistrzostwo Hiszpanii:



FC Barcelona – 3.30

Atletico Madryt – 3.80

Sevilla FC – 17.00

Real Sociedad – 50.00

Villarreal CF – 65.00

Real Betis – 125.00

Król strzelców La Liga – kursy

Sezon 2020/21 z największą liczbą goli na koncie zakończył Lionel Messi, który do bramki przeciwników trafił 30 razy. Argentyńczyk zdobył tym samym swoją ósmą w karierze koronę króla strzelców hiszpańskiej ekstraklasy i jest pod tym względem rekordzistą. Swojego dorobku już jednak nie poprawi, bowiem latem niespodziewanie odszedł z Barcelony i został piłkarzem PAris Saint-Germain.

Przed nowym sezonem bukmacherzy nie wskazują zdecydowanego faworyta do korony króla strzelców. Wymieniają jednak kilku kandydatów, wśród których znajduje się między innymi Karim Benzema (Real Madryt). Kursy na wygranie klasyfikacji strzelców przez Francuza wynosi obecnie 4.00.

Pozostałe kursy Fortuny na króla strzelców Premier League:

Memphis Depay – 5.00

Luis Suarez – 6.00

Gerard Moreno – 8.00

Antoine Griezmann – 10.00

Youssef En-Nesyri – 12.00

Alexander Isak – 15.00

