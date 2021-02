Juventus FC we wtorkowy wieczór stanie przed szansą postawienia kropki nad “i” w związku z awansem do finału Pucharu Włoch. Inter Mediolan ma jednak nadzieję, że pokrzyżuje plany Bianconerim. Tymczasem my postanowiliśmy przyjrzeć się ofercie dotyczącej meczu u jednego z bukmacherów. Zakłady bukmacherskie Fortuna przygotowały atrakcyjną ofertę dla graczy związaną z Derby d’Italia.

Juventus FC w przystąpi do starcia na Allianz Stadium, chcąc wygrać swoje siódme spotkanie z rzędu. Po wygranej w Mediolanie turyńczycy są już o krok od gry w finale Coppa Italia. Ogólnie w 2021 roku Stara Dama przegrała tylko raz, ulegając tylko Interowi, tyle że w ramach Serie A (0:2). Mediolańczycy liczą natomiast na czwarte zwycięstwo, biorąc pod uwagę pięć ostatnich spotkań.

Bianconeri bliżej finału, ale Inter nie składa broni

Juventus wyraźnie ewoluuje pod batutą Andrei Pirlo. O ile wcześniej Stara Dama wyróżniała się przede wszystkim ofensywną grą i wysokim pressingiem, to w ostatnim starciu z AS Romą turyńczycy pokazali, że mogą też świetnie prezentować się w defensywie. Duża w tym zasługa Giorgio Chielliniego, który był postrachem defensywy Giallorossich. Śmiało można stwierdzić, że doświadczony defensor był jednym z ojców sukcesu sobotniego starcia.

Tymczasem Inter w miniony piątek pokonał na wyjeździe ACF Fiorentinę. Bramki Fioletowych strzegł Bartłomiej Drągowski, który robił, co w jego mocy, aby Inter nie wywiózł z Florencji trzech punktów, ale ostatecznie dwa razy skapitulował. Pierwszy raz piłkę z siatki wyciągał po technicznym strzale Nicolo Barelli. Bramka na 2:0 na Czarno-niebieskich padła natomiast po strzale Lautaro Martineza.

Fortuna zakłady bukmacherskie przygotowały na starcie Juventusu z Interem ciekawą ofertę, która liczy łącznie 61 różnego rodzaju zakładów. Faworytem wtorkowej potyczki według analityków bukmacherskich są goście. Kurs na zwycięstwo Nerazzurrich wynosi 2,57. Z kolei szanse na to, że górą będą jednak Bianconeri, zostały oszacowane na 2,76.

W pięciu ostatnich starciach między Juventusem i Interem, licząc ligę włoską i Coppa Italia trzykrotnie górą była Stara Dama, raz miał miejsce remis i jedni starcie zakończyło się triumfem Czarno-niebieskich. Na swoim stadionie turyńczycy nie przegrali z Interem od ośmiu spotkań. Mediolańczycy pokonali w Turynie Juve po raz ostatni 2 listopadzie 2012 roku, gdy miał miejsce rezultat 3:1 dla mediolańczyków.

Oferta bukmacherska na mecz Juventus – Inter

Zdaniem ekspertów Fortuny bardzo prawdopodobne jest to, że we wtorkowym boju Inter wygra 1:0. Kurs na to, że tak miałoby być, wynosi 8,20. Bukmacher z siedzibą w Cieszynie sugeruje jednak, że w hitowym starciu Pucharu Włoch awans do finału wywalczy Juve. Kurs na takie rozstrzygnięcie wynosi zaledwie 1,22.

Ciekawy jest natomiast zakład na to, że obie drużyny zdobędą bramki i łącznie będzie ich powyżej 2,5. Wariant, że tak będzie, jest z kursem 1,99. Z kolei prawdopodobieństwo na to, że jednak takie rozwiązanie nie dojdzie do skutku, zostało oszacowane na 1,66. Interesujący jest też kurs na zakład, że goli nie będzie, który wynosi 10,50.

Pozostałe ciekawe kursy w Fortunie na mecz Juventus – Inter w Pucharze Włoch:

Przedział goli 0-1 – 3,45

Juventus strzeli pierwszy gola – 1,97

Pierwsza połowa 0:0 – 4,60

Padnie gola minuta 45-60 – TAK – 2,47

Inter wygra przynajmniej jedną połowę – 1,99

Juve wygra do zera – TAK – 4,65

Z meczu Juventus – Inter transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport.

