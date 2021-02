Bukmacherzy. Wyższy kurs na Bayern i zakład bez ryzyka 600 zł od BETFAN

Już dzisiaj czekają nas kolejne emocje związane z meczami Ligi Mistrzów. W jednym z nich Lazio zmierzy się u siebie z Bayernem Monachium. Z tej okazji atrakcyjną ofertę na ten mecz przygotował BETFAN, który znacząco podwyższył kurs na wygraną Bawarczyków w tym meczu.

Bukmacherzy. Wyższy kurs na zwycięstwo Bayernu

Podopieczni Hansiego Flicka do dwumeczu z Lazio przystępują w roli zdecydowanego faworyta do awansu. Bukmacherzy zdecydowanie stawiają na nich również w pierwszym meczu, który odbędzie się na Stadio Olimpico w Rzymie. Standardowy kurs w BETFAN zakłady bukmacherskie na wygraną Bayernu Monachium wynosi obecnie 1.72, ale korzystając ze specjalnej oferty Matchday Boost można postawić taki zakład po znacznie wyższym kursie – 2.00. Jest tylko jeden warunek. Maksymalna stawka takiego zakładu to 100 złotych.

600 złotych w cashbacku od BETFAN

Wyższy kurs na Bayern Monachium to nie jedyna bardzo atrakcyjna oferta tego bukmachera. BETFAN od wtorku oferuje dla nowych klientów najwyższy cashback za pierwszy zakład, który może wynieść nawet 600 złotych. Ale to nie wszystko. Przed ewentualną późniejszą wypłatą środków bonusowych należy dokonać tylko jednokrotnego obrotu ich kwotą.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty? Przede wszystkim zarejestrować konto wykorzystując kod promocyjny GOALBONUS. Kolejnym krokiem jest dokonanie pierwszego depozytu, który uprawnia do skorzystania z “zakładu bez ryzyka” przy pierwszym postawionym zakładzie. Należy jednak pamiętać, że minimalna stawka kuponu musi wynieść 50 złotych.

Jeżeli postawiony zakład okaże się przegrany BETFAN zwróci graczowi środki na konto bonusowe. Jak już wspomnieliśmy, przed ich wypłatą niezbędne będzie dokonanie obrotu kwotą bonusu. Wymagany jest tylko jednokrotny obrót na kuponie z minimum trzema zdarzeniami i kursem łącznym min. 3.80. Czas na obrót wynosi 7 dni.

