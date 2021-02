Bukmacherzy. Nie traf Ekstraklasy i zgarnij 100 tysięcy złotych od BETFAN

Przed nami 19. kolejka PKO Ekstraklasy. Z tej okazji bukmacher BETFAN przygotował specjalną i bardzo nietypową ofertę. Przygotował pulę 100 tysięcy złotych, która trafi do osób, które nie trafią wszystkich ośmiu spotkań rozgrywanych w polskiej ekstraklasie w najbliższy weekend.

Jakie są zasady tej oferty? Co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać? Przede wszystkim trzeba mieć zarejestrowane konto w BETFAN zakłady bukmacherskie. Przy rejestracji konta warto pamiętać o podaniu w polu kod promocyjny GOALBONUS, co uprawnia do uzyskania na start szeregu atrakcyjnych bonusów.

Aby mieć szansę na zdobycie 100 tysięcy złotych należy zagrać kupon na markety 1×2 (zakłady przedmeczowe) obejmujący tylko i wyłącznie 8 spotkań 19. kolejki PKO Ekstraklasy. Jeżeli nie trafisz… wygrasz! Należy pamiętać, że minimalna stawka takiego kuponu to 10 złotych, a promocja obowiązuje do 26 lutego do godziny 18:00. Każdemu graczowi przysługuje tylko jeden kupon. W przypadku zagrania większej ich liczby do promocji zakwalifikowany zostanie tylko pierwszy z nich.

100 tysięcy złotych, które znajdują się w puli zostanie podzielone pomiędzy wszystkich graczy, którzy nie trafią 8 na 8 typów. BETFAN przygotował również bonusy dla tych osób, które na postawionych kuponach trafią jeden lub dwa mecze. Ich wysokość wynosi odpowiednio 100 i 20 złotych.

Uzyskane w ramach tej promocji środki bonusowe podlegają obrotowi przed ich wypłatą. Warunki obrotu są bardzo proste. Aby przenieść środki na konto główne należy obrócić bonusem jednokrotnie, grając kupon lub kupony AKO z co najmniej 3 zdarzeniami i z ogólnym kursem kuponu nie mniejszym niż 3.8. Bonus na koncie jest aktywny przez 30 dni.

