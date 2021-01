Jakub Moder już w tym sezonie stanie przed szansą debiutu na boiskach Premier League. Władze Brighton pod koniec ubiegłego roku podjęły bowiem decyzję o szybszym ściągnięciu utalentowanego reprezentanta Polski do zespołu. Czy 21-letni pomocnik ma szansę na grę? Sprawdzamy jak oceniają je bukmacherzy.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Jakub Moder zawodnikiem Brighton, podobnie jak Michał Karbownik, został w ostatnim dniu letniego okna transferowego. Utalentowani reprezentanci Polski zostali jednak od razu wypożyczeni do końca sezonu 2020/21 do swoich dotychczasowych klubów – odpowiednio Lecha Poznań i Legii Warszawa. W obu umowach władze klubu z Falmer Stadium zagwarantowały sobie jednak prawo do skrócenia okresu wypożyczenia i ściągnięcia zawodników do Anglii już w styczniu. Na taki krok zdecydowali się w przypadku Modera, o czym poinformowali Kolejorza pod koniec ubiegłego roku.

Co skłoniło Brighton do takiej decyzji? Na pewno dobre występy Modera w pierwszej części rundy jesiennej obecnego sezonu, podczas której kilkakrotnie zaprezentował się z bardzo dobrej strony. 21-latek zaliczył między innymi udane występy w reprezentacji Polski, w której wszystko wskazuje na to, że zadomowił się na dobre.

Polski pomocnik rozpoczął już treningi z drużyną prowadzoną przez Grahama Pottera. Nie ma jednak wątpliwości, że będzie musiał włożyć dużo pracy, aby przekonać menedżera zespołu do postawienia na niego. Brighton w tym sezonie czeka ciężka rywalizacja o pozostanie w Premier League. Aktualnie zespół plasuje się tuż nad strefą spadkową, mając na nią tylko trzy punkty przewagi. Sytuacja ta z pewnością nie sprzyja stawianiu na młodych piłkarzy, którzy mają dopiero rozpocząć przygodę z angielską ekstraklasą.

Jakub Moder w Premier League – kursy bukmacherów

Nie mamy wątpliwości, że Jakuba Modera w tym sezonie obejrzymy na boiskach Premier League. Jak często? STS zakłady bukmacherskie przygotowały ofertę z szeregiem zakładów związanych z występami Polaka w Anglii. Kurs na przynajmniej jeden występ 21-latka w wyjściowym składzie wynosi aktualnie 1.22. Pesymistów, jeżeli chodzi o szansę Modera na grę, prawdopodobnie zainteresuje kurs na to, że ani razu w tym sezonie nie zobaczymy go w podstawowej jedenastce. Ten wynosi obecnie 3.75.

Jakub Moder w Premier League Liczba meczów Modera w podstawowym składzie STS 3.75 0 1.22 min. 1 4.00 min. 5 10.00 min. 10 Przejdź na stronę STS Kursy aktualne na 13:49 04.01.2021. Mogą ulec zmianie.

W ofercie największego legalnego bukmachera znajdziemy również kursy na bramki i asysty polskiego zawodnika. Zarówno trafienie, jak i jego brak zostało “wycenione” przez STS na 1.85. Kurs na co najmniej jedną asystę w wykonaniu polskiego pomocnika wynosi 1.75, natomiast na jej brak 2.00.



Poniżej pełna lista dostępnych w STS zakładów dotyczących bramek i asyst Jakuba Modera w Premier League:

nie strzeli gola – 1.85

nie zanotuje asysty – 2.00

strzeli gola – 1.85

zanotuje asystę – 1.75

strzeli co najmniej 2 gole – 5.00

zanotuje co najmniej 2 asysty – 4.00

strzeli co najmniej 3 gole – 20.00

zanotuje co najmniej 3 asysty – 15.00

Pakiet Powitalny do 1500 zł Największy polski bukmacher Sprawdź STS! Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Najbliższe ligowe spotkanie Brighton rozegra dopiero 13 stycznia. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Manchesterem City. Mało prawdopodobne jest, aby menedżer zespołu Graham Potter rzucił Modera na głęboką wodą i posłał do boju na Etihad Stadium. Kilka dni później, bo 16 stycznia, Brighton czeka kolejne ligowy mecz. Tym razem rywalem będzie Leeds United i występ Modera przeciwko ekipie Marcelo Bielsy jest zdecydowanie bardziej prawdopodobny.

Niewykluczone jednak, że polski pomocnik debiut w barwach Brighton zaliczy wcześniej. Już 10 stycznia nową drużynę Modera czeka bowiem mecz 1/32 finału Pucharu Anglii, w którym jej rywalem będzie Newport County.