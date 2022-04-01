Chcemy wylosować wszystkich | Tetrycy #5

Kogo z pierwszego koszyka, kogo z czwartego? Dlaczego Brazylia, dlaczego Katar? Czy Kanada to idealny kandydat, żeby pożartować, a potem dostać w trąbę? Ile występów artystycznych z szarfą zmieści się do jednego losowania FIFA? Na kolejny odcinek “Tetryków” zapraszają Kuba Olkiewicz i Leszek Milewski.
UWAGA: od 1:18 epilog pierwszego sezonu Tetrycy Menedżer. Kuba zakończył przygodę z kadrą i wylądował na bezrobociu. Wy zdecydujecie co dalej.
0:00 ZBIERA? ZBIERA? NO. JESTEŚMY TU ZNOWU
2:13 ANEGDOTA O FINALE BARAŻY. NASZYM, Z TETRYK MENEDŻERA
3:25 CO ZAUWAŻYLI BRACIA W CIERPIENIU
6:12 WŁOSI? MAMMA MIA, CO ZA PRZYPADEK
7:20 SZWEDZI? MUCHA NA WYCIERACZCE
8:10 DZIŚ LOSOWANIE. I JESTEŚMY TAM
10:23 ZANIM OTWORZYMY KULKI, PRZEMÓWIĆ MUSI ZBRODNIARZ
11:06 ZANIM OTWORZYMY KULKI, WYSTĘP ARTYSTYCZNY Z SZARFĄ, A GIMNASTYCY SIĘ GIMNASTYKUJĄ
13:11 W CZWARTYM KOSZYKU SĄ DRUŻYNY, KTÓRE MOŻNA PIĘKNIE ZLEKCEWAŻYĆ, A POTEM DOSTAĆ W TRĄBĘ
13:30 PIERWSZY KOSZYK? NO, COŚ TAM KOPIĄ CHŁOPAKI
16:38 LESZEK CHCE BRAZYLIĘ. ALBO MESSIEGO
19:17 MUSIMY WYJŚĆ NA BOISKO. TO UTRUDNIENIE
21:05 TRAKTAT O ZASTĘPSTWIE W SZKOLE
26:30 O WYMARZONYCH DRUŻYNACH Z DRUGIEGO KOSZYKA
30:38 KANADA – IDEALNA DRUŻYNA POD ŻARTY, A POTEM PORAŻKĘ
34:50 KIEDY INFANTINO PERLIŚCIE SIĘ ŚMIEJE
39:45 CZESŁAW MICHNIEWICZ VS DZIENNIKARZE. MORTAL KOMBAT
44:45 ALE POWIEDZ KUBA NA TEMAT OPANOWANIA I ERRORÓW, POWIEDZ
55:06 LEKKIE NADZIEJE
57:41 KUBA CZYTA FUTBOLOWĄ PIRAMIDĘ. BÓJ PRAWIE JAK MICHNIEWICZA Z DZIENNIKARZAMI
58:04 NAJLEPSZA TAKTYKA: MATA GRAJTA
1:00:01 MATTY CASH I HEHE, WUTKA
1:10:45 ZBIGNIEW BONIEK I OPINIA NA TEMAT NAJLEPSZEGO PIŁKARZA W HISTORII POLSKI
1:18:04 TETRYCY MENEDŻER: PIĘKNI I BEZROBOTNI. EPILOG 1 SEZONU. ZDECYDUJ, CO DALEJ
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