Chcemy wylosować wszystkich | Tetrycy #5

10:49, 1. kwietnia 2022 Leszek Milewski 0
Na zdjęciu:

Kogo z pierwszego koszyka, kogo z czwartego? Dlaczego Brazylia, dlaczego Katar? Czy Kanada to idealny kandydat, żeby pożartować, a potem dostać w trąbę? Ile występów artystycznych z szarfą zmieści się do jednego losowania FIFA? Na kolejny odcinek “Tetryków” zapraszają Kuba Olkiewicz i Leszek Milewski.

UWAGA: od 1:18 epilog pierwszego sezonu Tetrycy Menedżer. Kuba zakończył przygodę z kadrą i wylądował na bezrobociu. Wy zdecydujecie co dalej.

0:00 ZBIERA? ZBIERA? NO. JESTEŚMY TU ZNOWU

2:13 ANEGDOTA O FINALE BARAŻY. NASZYM, Z TETRYK MENEDŻERA

3:25 CO ZAUWAŻYLI BRACIA W CIERPIENIU

6:12 WŁOSI? MAMMA MIA, CO ZA PRZYPADEK

7:20 SZWEDZI? MUCHA NA WYCIERACZCE

8:10 DZIŚ LOSOWANIE. I JESTEŚMY TAM

10:23 ZANIM OTWORZYMY KULKI, PRZEMÓWIĆ MUSI ZBRODNIARZ

11:06 ZANIM OTWORZYMY KULKI, WYSTĘP ARTYSTYCZNY Z SZARFĄ, A GIMNASTYCY SIĘ GIMNASTYKUJĄ

13:11 W CZWARTYM KOSZYKU SĄ DRUŻYNY, KTÓRE MOŻNA PIĘKNIE ZLEKCEWAŻYĆ, A POTEM DOSTAĆ W TRĄBĘ

13:30 PIERWSZY KOSZYK? NO, COŚ TAM KOPIĄ CHŁOPAKI

16:38 LESZEK CHCE BRAZYLIĘ. ALBO MESSIEGO

19:17 MUSIMY WYJŚĆ NA BOISKO. TO UTRUDNIENIE

21:05 TRAKTAT O ZASTĘPSTWIE W SZKOLE

26:30 O WYMARZONYCH DRUŻYNACH Z DRUGIEGO KOSZYKA

30:38 KANADA – IDEALNA DRUŻYNA POD ŻARTY, A POTEM PORAŻKĘ

34:50 KIEDY INFANTINO PERLIŚCIE SIĘ ŚMIEJE

39:45 CZESŁAW MICHNIEWICZ VS DZIENNIKARZE. MORTAL KOMBAT

44:45 ALE POWIEDZ KUBA NA TEMAT OPANOWANIA I ERRORÓW, POWIEDZ

55:06 LEKKIE NADZIEJE

57:41 KUBA CZYTA FUTBOLOWĄ PIRAMIDĘ. BÓJ PRAWIE JAK MICHNIEWICZA Z DZIENNIKARZAMI

58:04 NAJLEPSZA TAKTYKA: MATA GRAJTA

1:00:01 MATTY CASH I HEHE, WUTKA

1:10:45 ZBIGNIEW BONIEK I OPINIA NA TEMAT NAJLEPSZEGO PIŁKARZA W HISTORII POLSKI

1:18:04 TETRYCY MENEDŻER: PIĘKNI I BEZROBOTNI. EPILOG 1 SEZONU. ZDECYDUJ, CO DALEJ

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