Na zdjęciu:

To co, Brazylia? Czy jednak Katar? Messi-Lewandowski przy 50 stopniach? A może Anglia i Niemcy? Zawsze niebezpieczna Kanada? Klasyk z Arabią Saudyjską? Wszystko będziemy wiedzieć już dziś, a was zapraszamy do śledzenia losowania razem z nami. Od 17:30 będą z wami Przemek Langier, Bartłomiej Rabij i Leszek Milewski. Zapraszamy.