Real Betis – FC Barcelona: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (17.10.2026)

FC Barcelona zagra z Realem Betis w meczu dziewiątej kolejki La Liga. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 17 października 2026 roku o godzinie 18:30. Sprawdź, gdzie oglądać.

fot. David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Real Betis – FC Barcelona: gdzie oglądać?

FC Barcelona przyjedzie do Sewilli z zamiarem podtrzymania zwycięskiej passy w La Liga. Zespół Hansiego Flicka wygrał osiem pierwszych spotkań i chce umocnić się na pozycji lidera rpzgrywek. Real Betis zajmuje trzecie miejsce, a ewentualna wygrana pozwoliłaby gospodarzom zmniejszyć dystans do rywala z Camp Nou. Sobotnie starcie będzie zatem ważnym sprawdzianem dla obu drużyn na początku sezonu.

Obie ekipy mają za sobą udane występy. Betis pokonał Osasunę 5:2 w rozgrywkach ligowych, a następnie wygrał z FC Porto 3:2. Barcelona również odniosła zwycięstwo w europejskich pucharach, pokonując Galatasaray 4:1. W Sewilli przekonamy się, czy gospodarze znajdą sposób na rozpędzonego lidera, czy też goście dopiszą kolejne trzy punkty do ligowego dorobku.

Real Betis – FC Barcelona: transmisja TV

Transmisja telewizyjna będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 6. To płatny kanał, dlatego przed meczem warto sprawdzić, czy znajduje się w posiadanym pakiecie. Spotkanie skomentują Piotr Laboga i Cezary Wilk.

Real Betis – FC Barcelona: transmisja online

Transmisja online na żywo spotkania Real Betis – FC Barcelona będzie dostępna w usłudze streamingowej CANAL+. Transmisję za darmo oferuje natomiast Superbet – aby oglądać mecz na stronie lub w aplikacji bukmachera wystarczy zarejestrować konto. Dodatkowo rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL można uzyskać m.in. darmowy zakład 20 zł w aplikacji.

Real Betis – FC Barcelona: sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Betisu

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remisem wygraną Betisu

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Gdzie oglądać mecz Real Betis – FC Barcelona? Transmisja ze spotkania Real Betis – FC Barcelona zostanie przeprowadzona w telewizji na antenie CANAL+ Sport oraz w internecie w usłudze streamingowej CANAL+ i Superbet TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Real Betis – FC Barcelona? Mecz Real Betis – FC Barcelona odbędzie się w sobotę, 17 października 2026 roku o godzinie 18:30.

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