Mecz Mai Chwalińskiej dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Chwalińska? (16.10.2026)

Maja Chwalińska zmierzy się z Marią Sakkari w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhanie. Polka powalczy o awans do najlepszej czwórki chińskiej imprezy. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Chwalińska - Sakkari na żywo w telewizji i internecie.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Maja Chwalińska

Kiedy gra Chwalińska?

Maja Chwalińska kontynuuje znakomity występ w turnieju w Wuhan. Polka awansowała do ćwierćfinału po zwycięstwie nad Ivą Jović, pokonując Amerykankę 6:4, 6:1. Teraz przed reprezentantką Polski kolejne wymagające zadanie, a jej rywalką będzie doświadczona Maria Sakkari z Grecji.

Chwalińska zajmuje obecnie 22. miejsce w rankingu WTA, natomiast Sakkari plasuje się na 35. pozycji. Polka w ostatnich miesiącach zrobiła duży krok naprzód i potwierdza swoją dobrą dyspozycję również na chińskich kortach.

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Piątkowy pojedynek będzie trzecim bezpośrednim starciem obu tenisistek. W pierwszym, rozegranym w kwalifikacjach turnieju w Rzymie w 2025 roku, zwyciężyła Greczynka. Chwalińska odpowiedziała podczas tegorocznego Roland Garros, wygrywając w trzech setach. Bilans spotkań wynosi zatem 1:1, co dodatkowo podgrzewa atmosferę przed kolejną konfrontacją.

Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja w TV

Spotkanie Maja Chwalińska – Maria Sakkari będzie można oglądać w ramach transmisji z turnieju WTA 1000 w Wuhan. Kibice powinni jednak pamiętać, że dostęp do przekazu telewizyjnego i internetowego może wymagać odpowiedniego pakietu abonamentowego.

Mecz ćwierćfinałowy turnieju w Wuhan będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 2. Początek transmisji zaplanowano na piątek, 16 października, o godzinie 8:00 czasu polskiego.

Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja online

Rywalizację Chwalińskiej z Sakkari będzie można śledzić także przez internet za pośrednictwem platformy streamingowej CANAL+. To rozwiązanie dla kibiców, którzy chcą oglądać mecz na komputerze, smartfonie, tablecie lub kompatybilnym telewizorze.

Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem Superbet TV. Załóż konto u bukmachera Superbet z kodem promocyjnym GOAL.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Mai Chwalińskiej? Mecz Maja Chwalińska – Maria Sakkari będzie transmitowany w telewizji na antenie CANAL+ Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w serwisie streamingowym CANAL+ oraz w Superbet TV. O której godzinie gra dzisiaj Maja Chwalińska? Mecz Chwalińskiej z Sakkari w 1/4 finału WTA Wuhan rozpocznie się w piątek, 16 października 2026 roku o godzinie 08:00 czasu polskiego.

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