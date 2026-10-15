Mecz Mai Chwalińskiej dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Chwalińska? (15.10.2026)

Maja Chwalińska czeka na kolejną rundę w turnieju WTA Wuhan. W 1/8 finału polska tenisistka zmierzy się z Ivą Jović. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Chwalińskiej w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Maja Chwalińska

Kiedy gra Chwalińska?

Mecz Iva Jović – Maja Chwalińska odbędzie się w czwartek, 15 października 2026 roku. Spotkanie 1/8 finału turnieju WTA Wuhan rozpocznie się o godzinie 06:30 czasu polskiego.

Chwalińska zajmuje 16. miejsce w rankingu WTA, a więc najwyższe w karierze. Natomiast Jović plasuje się na 10. pozycji, co jest awansem o jedną pozycję w porównaniu do miejsca, z którego rozpoczynała turniej w Chinach. Amerykanka jest więc wyżej sklasyfikowaną zawodniczką i przystąpi do spotkania jako faworytka. Polka stanie jednak przed szansą na sprawienie niespodzianki i awans do ćwierćfinału turnieju w Wuhan.

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Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Mai Chwalińskiej na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Początek spotkania Chwalińska – Jović zaplanowano na godzinę 06:30.

Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja online

Mecz Mai Chwalińskiej online będzie można oglądać na platformie Canal+ Online. Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem Superbet TV. Załóż konto u bukmachera Superbet z kodem promocyjnym GOAL.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Mai Chwalińskiej? Mecz Iva Jović – Maja Chwalińska będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w Canal+ Online oraz Superbet TV. O której godzinie gra dzisiaj Maja Chwalińska? Mecz Chwalińskiej z Ivą Jović w 1/8 finału WTA Wuhan rozpocznie się w czwartek, 15 października 2026 roku o godzinie 06:30 czasu polskiego.

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