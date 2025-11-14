Luksemburg – Niemcy: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.11.2025)

Luksemburg - Niemcy to mecz w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Spotkanie rozpocznie się w piątek, 14 listopada, o godz. 20:45. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Luksemburg – Niemcy: gdzie oglądać?

Reprezentacja Niemiec zmierzy się na wyjeździe z Luksemburgiem w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Dla zespołu Juliana Nagelsmanna będzie to kolejna okazja, by przybliżyć się do awansu na mundial. Po nieudanym początku eliminacji, nasi zachodni sąsiedzi szybko wróci na właściwe tory. Trzy kolejne zwycięstwa pozwoliły objąć prowadzenie w grupie A. Choć mają tyle samo punktów co Słowacja, mogą pochwalić się lepszym bilansem bramkowym.

Luksemburg pod wodzą Jeffa Strassera nie zdobył jeszcze ani jednego punktu w eliminacjach, a seria bez zwycięstwa sięga już siedmiu meczów. Gospodarze chcą z pewnością sprawić niespodziankę przed własną publicznością. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Luksemburg -Niemcy.

Luksemburg – Niemcy: transmisja w TV

Mecz Luksemburg – Niemcy można śledzić na żywo w telewizji na antenie Polsat Sport Premium 1. Spotkanie skomentują Sebastian Chabiniak oraz Piotr Kobierecki. Pierwszy gwizdek o godzinie 20:45.

Luksemburg – Niemcy: stream online

Rywalizację pomiędzy Luksemburgiem a Niemcami możesz także oglądać w serwisie Polsat Box Go, który udostępnia mecze eliminacji mistrzostw świata 2026. Spotkanie będzie dostępne po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Luksemburg – Niemcy: sonda

Kto wygra spotkanie? Luksemburg

Będzie remis

Niemcy Luksemburg 25%

Będzie remis 0%

Niemcy 75% 4+ Votes

Luksemburg – Niemcy: kursy bukmacherskie

Zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo w Luksemburgu mają niemieccy piłkarze. Kurs na wygraną w ofertach bukmacherów jest na poziomie 1.10. Z kolei triumf Luksemburczyków wynosi około 28.00, a remis to kurs mniej więcej 12.00.

Luksemburg Niemcy 27.0 12.0 1.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 listopada 2025 18:52 .

Gdzie oglądać mecz Luksemburg – Niemcy? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 1 i serwisie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Luksemburg – Niemcy? Mecz zostanie rozegrany w piątek, 14 listopada, o godzinie 20:45.

