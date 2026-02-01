Lechia Gdańsk odrzuciła ofertę za napastnika. Na stole 6 mln euro!

Lechia Gdańsk zdecydowała się odrzucić ofertę za Tomasa Bobcka - informuje Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl. FC Midtjylland zaproponował za napastnika aż 6 milionów euro.

PressFocus Na zdjęciu: John Carver

Midtjylland ruszył po Tomasa Bobcka. Lechia odrzuca ciekawą ofertę

Lechia Gdańsk odniosła trzecie zwycięstwo z rzędu w PKO BP Ekstraklasie i zajmuje 11. miejsce w tabeli. W pierwszym meczu po zimowej przerwie piłkarze Johna Carvera pokonali na wyjeździe Lecha Poznań (3:1) w 19. kolejce. Jedną z bramek zdobył Tomas Bobcek. Słowacki napastnik strzelił przy Bułgarskiej swojego 14. gola w ligowym sezonie i jest liderem klasyfikacji strzelców. Jego znakomita forma nie przechodzi bez echa także poza granicami Polski.

Jak informuje Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl, na biurko władz Lechii wpłynęła oferta w wysokości 6 milionów euro za Bobcka ze strony FC Midtjylland. Mimo bardzo atrakcyjnej propozycji gdański klub nie zdecydował się na sprzedaż swojego najlepszego strzelca. Odrzucenie takiej kwoty jasno pokazuje, jak wysoko Lechia ceni 24-letniego napastnika.

Bobcek trafił do Lechii latem 2023 roku z MFK Ruzomberok za około 600 tysięcy euro. Od tego czasu rozegrał w barwach Biało-Zielonych 62 spotkania, w których zdobył 31 bramek. Dobra postawa na boiskach Ekstraklasy zaowocowała również powołaniem do reprezentacji Słowacji.

W listopadzie ubiegłego roku Bobcek zadebiutował w kadrze narodowej i już w pierwszym występie wpisał się na listę strzelców w meczu przeciwko Irlandii Północnej. Napastnik ma ważny kontrakt z klubem do czerwca 2027 roku. Piłkarze Lechii w kolejnym spotkaniu zmierzą się u siebie z Cracovią. Mecz zaplanowano na 6 lutego, na godzinę 20:30.