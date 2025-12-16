Borussia Dortmund może kręcić nosem. Nie tego oczekiwała od letnich transferów

11:00, 16. grudnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Borussia Dortmund marzenie o mistrzowie Niemiec musi odłożyć minimum na kolejny rok. Klub wydał około 100 milionów euro, ale jak się okazuje, w większości były to nietrafione inwestycje. Sprawdź nasze podsumowanie ruchów dokonanych przez giganta Bundesligi.

Piłkarze Borussii Dortmund
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

BVB – transfery w trakcie letniego okna 2025

Borussia Dortmund na mistrzostwo Niemiec czeka do 2012 roku. W minionym sezonie zespół nie walczył jedna o tytuł, ale o kwalifikację do fazy ligowej Ligi Mistrzów. To udało się zrealizować dopiero w ostatniej kolejce rozgrywek. Na Signal Iduna Park uznali, że zespół powinien grać o wyższe cele. Stąd klub poczynił inwestycje mające na celu zmniejszenie dystansu do ścisłej ligowej czołówki. Pomóc w tym miało wydanie stu milionów euro na transfery.

BVB – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoPoprzedni klubKwota transferu
Jobe BellinghamSunderland30,5 mln euro
Fabio SilvaWolverhampton22,5 mln euro
Carney ChukwuemekaChelsea20 mln euro
Yan CoutoManchester City20 mln euro
Daniel SvenssonNordsjaelland6,5 mln euro
Patrick DrewesVfL Bochum200 tys. euro
Aaron AnselminoChelseabez odstępnego

BVB – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoNowy klubKwota transferu
Jamie GittensChelsea56 mln euro
Soumaila CoulibalyStrasbourg7,5 mln euro
Youssoufa MoukokoFC Kopenhaga5 mln euro
Giovanni ReynaBorussia Monchengladbach4 mln euro
Kjell WatjenVfL Bochumwypożyczenie
Diant RamajHeidenheimwypożyczenie
Sebastien HallerFC Utrechtza darmo
Marcel LotkaFortuna Dusseldorfza darmo

BVB rozczarowane letnimi transferami

Borussia Dortmund letnimi ruchami poszerzyła swoją kadrę. Trener Niko Kovac ma większą głębię składu, ale pewnie bardziej ucieszyłby się z piłkarzy zdolnych do bycia liderami zespołu. Szczególnie nieprzekonująco wyglądają piłkarze, którzy kosztowali BVB najwięcej pieniędzy. Jobe Bellingham rzadko kiedy rozgrywa całe mecze, więc nijak ma on się do poziomu prezentowanego przez jego brata w tym klubie. Anglik zaliczył dotychczas jedną asystę. O jedną więcej ma Portugalczyk, Fabio Silva. Tymczasem łącznie pochłonęli oni ponad połowę letnich wydatków klubu.

Tylko u nas

Kacper Potulski z golem przeciwko Bayernowi
Polacy za granicą #1: Potulski z golem w Monachium! Co działo się w weekend?
Fran Tudor
Raków nie wykorzystał swojej szansy. Głos zabrał kapitan
Łukasz Tomczyk
Bez wielkich nazwisk, z wielkim efektem. Transferowa układanka Polonii Bytom

Na plus wypadają wahadłowi BVB, a konkretnie Yan Couto i Daniel Svensson. Brazylijczyk i Szwed bronią się swoimi występami, a dodatkowo dokładają liczby w ofensywie. Pierwszy z nich ma po dwie bramki i asysty. Z kolei 23-latek grający po lewej stronie boiska może chwalić się trzema trafieniami i jednym ostatnim podaniem. Z kolei sprowadzony z Chelsea Carney Chukwuemeka, najczęściej wchodzi na boisko jako rezerwowy.

BVB – pogłoski wokół zwycięzcy Ligi Mistrzów

Borussia Dortmund to klub, którego zadaniem jest walka o najważniejsze trofea w Niemczech, ale także ogrywanie i sprzedawanie swoich największych talentów do jeszcze bardziej renomowanych drużyn. W tym sezonie trudno o taką postać. Największe zainteresowanie budzi 26-letni Nicko Schlotterback. Niemiecki stoper może wybierać między najmocniejszymi klubami w Europie. Niewykluczone są także odejścia tych piłkarzy, którzy nie poradzili sobie w Dortmundzie. Jednym z nich jest Fabio Silva. O jego możliwym kierunku transferu pisaliśmy TUTAJ.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona rozpoczęła rozmowy ws. transferu. Flick zaskoczył wyborem
Florentino Perez i Joan Laporta
Barcelona i Real walczą o gwiazdora. Klub podniósł za niego cenę
Vincent Kompany
Bayern ustalił priorytet. Zdecydował ws. hitowego transferu