Borussia Dortmund marzenie o mistrzowie Niemiec musi odłożyć minimum na kolejny rok. Klub wydał około 100 milionów euro, ale jak się okazuje, w większości były to nietrafione inwestycje. Sprawdź nasze podsumowanie ruchów dokonanych przez giganta Bundesligi.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

BVB – transfery w trakcie letniego okna 2025

Borussia Dortmund na mistrzostwo Niemiec czeka do 2012 roku. W minionym sezonie zespół nie walczył jedna o tytuł, ale o kwalifikację do fazy ligowej Ligi Mistrzów. To udało się zrealizować dopiero w ostatniej kolejce rozgrywek. Na Signal Iduna Park uznali, że zespół powinien grać o wyższe cele. Stąd klub poczynił inwestycje mające na celu zmniejszenie dystansu do ścisłej ligowej czołówki. Pomóc w tym miało wydanie stu milionów euro na transfery.

BVB – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Kwota transferu Jobe Bellingham Sunderland 30,5 mln euro Fabio Silva Wolverhampton 22,5 mln euro Carney Chukwuemeka Chelsea 20 mln euro Yan Couto Manchester City 20 mln euro Daniel Svensson Nordsjaelland 6,5 mln euro Patrick Drewes VfL Bochum 200 tys. euro Aaron Anselmino Chelsea bez odstępnego

BVB – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Kwota transferu Jamie Gittens Chelsea 56 mln euro Soumaila Coulibaly Strasbourg 7,5 mln euro Youssoufa Moukoko FC Kopenhaga 5 mln euro Giovanni Reyna Borussia Monchengladbach 4 mln euro Kjell Watjen VfL Bochum wypożyczenie Diant Ramaj Heidenheim wypożyczenie Sebastien Haller FC Utrecht za darmo Marcel Lotka Fortuna Dusseldorf za darmo

BVB rozczarowane letnimi transferami

Borussia Dortmund letnimi ruchami poszerzyła swoją kadrę. Trener Niko Kovac ma większą głębię składu, ale pewnie bardziej ucieszyłby się z piłkarzy zdolnych do bycia liderami zespołu. Szczególnie nieprzekonująco wyglądają piłkarze, którzy kosztowali BVB najwięcej pieniędzy. Jobe Bellingham rzadko kiedy rozgrywa całe mecze, więc nijak ma on się do poziomu prezentowanego przez jego brata w tym klubie. Anglik zaliczył dotychczas jedną asystę. O jedną więcej ma Portugalczyk, Fabio Silva. Tymczasem łącznie pochłonęli oni ponad połowę letnich wydatków klubu.

Na plus wypadają wahadłowi BVB, a konkretnie Yan Couto i Daniel Svensson. Brazylijczyk i Szwed bronią się swoimi występami, a dodatkowo dokładają liczby w ofensywie. Pierwszy z nich ma po dwie bramki i asysty. Z kolei 23-latek grający po lewej stronie boiska może chwalić się trzema trafieniami i jednym ostatnim podaniem. Z kolei sprowadzony z Chelsea Carney Chukwuemeka, najczęściej wchodzi na boisko jako rezerwowy.

BVB – pogłoski wokół zwycięzcy Ligi Mistrzów

Borussia Dortmund to klub, którego zadaniem jest walka o najważniejsze trofea w Niemczech, ale także ogrywanie i sprzedawanie swoich największych talentów do jeszcze bardziej renomowanych drużyn. W tym sezonie trudno o taką postać. Największe zainteresowanie budzi 26-letni Nicko Schlotterback. Niemiecki stoper może wybierać między najmocniejszymi klubami w Europie. Niewykluczone są także odejścia tych piłkarzy, którzy nie poradzili sobie w Dortmundzie. Jednym z nich jest Fabio Silva. O jego możliwym kierunku transferu pisaliśmy TUTAJ.