Borussia Dortmund może kręcić nosem. Nie tego oczekiwała od letnich transferów

BVB – transfery w trakcie letniego okna 2025
Borussia Dortmund na mistrzostwo Niemiec czeka do 2012 roku. W minionym sezonie zespół nie walczył jedna o tytuł, ale o kwalifikację do fazy ligowej Ligi Mistrzów. To udało się zrealizować dopiero w ostatniej kolejce rozgrywek. Na Signal Iduna Park uznali, że zespół powinien grać o wyższe cele. Stąd klub poczynił inwestycje mające na celu zmniejszenie dystansu do ścisłej ligowej czołówki. Pomóc w tym miało wydanie stu milionów euro na transfery.
BVB – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)
|Imię i nazwisko
|Poprzedni klub
|Kwota transferu
|Jobe Bellingham
|Sunderland
|30,5 mln euro
|Fabio Silva
|Wolverhampton
|22,5 mln euro
|Carney Chukwuemeka
|Chelsea
|20 mln euro
|Yan Couto
|Manchester City
|20 mln euro
|Daniel Svensson
|Nordsjaelland
|6,5 mln euro
|Patrick Drewes
|VfL Bochum
|200 tys. euro
|Aaron Anselmino
|Chelsea
|bez odstępnego
BVB – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)
|Imię i nazwisko
|Nowy klub
|Kwota transferu
|Jamie Gittens
|Chelsea
|56 mln euro
|Soumaila Coulibaly
|Strasbourg
|7,5 mln euro
|Youssoufa Moukoko
|FC Kopenhaga
|5 mln euro
|Giovanni Reyna
|Borussia Monchengladbach
|4 mln euro
|Kjell Watjen
|VfL Bochum
|wypożyczenie
|Diant Ramaj
|Heidenheim
|wypożyczenie
|Sebastien Haller
|FC Utrecht
|za darmo
|Marcel Lotka
|Fortuna Dusseldorf
|za darmo
BVB rozczarowane letnimi transferami
Borussia Dortmund letnimi ruchami poszerzyła swoją kadrę. Trener Niko Kovac ma większą głębię składu, ale pewnie bardziej ucieszyłby się z piłkarzy zdolnych do bycia liderami zespołu. Szczególnie nieprzekonująco wyglądają piłkarze, którzy kosztowali BVB najwięcej pieniędzy. Jobe Bellingham rzadko kiedy rozgrywa całe mecze, więc nijak ma on się do poziomu prezentowanego przez jego brata w tym klubie. Anglik zaliczył dotychczas jedną asystę. O jedną więcej ma Portugalczyk, Fabio Silva. Tymczasem łącznie pochłonęli oni ponad połowę letnich wydatków klubu.
Na plus wypadają wahadłowi BVB, a konkretnie Yan Couto i Daniel Svensson. Brazylijczyk i Szwed bronią się swoimi występami, a dodatkowo dokładają liczby w ofensywie. Pierwszy z nich ma po dwie bramki i asysty. Z kolei 23-latek grający po lewej stronie boiska może chwalić się trzema trafieniami i jednym ostatnim podaniem. Z kolei sprowadzony z Chelsea Carney Chukwuemeka, najczęściej wchodzi na boisko jako rezerwowy.
BVB – pogłoski wokół zwycięzcy Ligi Mistrzów
Borussia Dortmund to klub, którego zadaniem jest walka o najważniejsze trofea w Niemczech, ale także ogrywanie i sprzedawanie swoich największych talentów do jeszcze bardziej renomowanych drużyn. W tym sezonie trudno o taką postać. Największe zainteresowanie budzi 26-letni Nicko Schlotterback. Niemiecki stoper może wybierać między najmocniejszymi klubami w Europie. Niewykluczone są także odejścia tych piłkarzy, którzy nie poradzili sobie w Dortmundzie. Jednym z nich jest Fabio Silva. O jego możliwym kierunku transferu pisaliśmy TUTAJ.