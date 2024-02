Harry Kane oceniony przez legendę. Jeden kluczowy szczegół

IMAGO / eu-images Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane robi furorę w Bundeslidze

Anglik doskonale wkomponował się w drużynę Bayernu

Miroslav Klose jest pod wrażeniem umiejętności napastnika

Harry Kane oceniony. Miroslav Klose pod wrażeniem

Harry Kane latem 2023 roku zamienił Tottenham na Bayern Monachium. Bawarczycy wyłożyli na Anglika rekordowe dla klubu 100 milionów euro. Jak się okazało, był to znakomity transfer.

Napastnik w sezonie 2023/2024 rozegrał łącznie 27 meczów, zdobył w nich aż 28 bramek i dodatkowo zanotował 8 asyst. Ten dorobek czyni go najskuteczniejszym piłkarzem w czołowych ligach Europy.

Pod wrażeniem umiejętności Harry’ego Kane’a jest Miroslav Klose. Legendarny napastnik reprezentacji Niemiec zwrócił uwagę na jeden szczegół w grze Anglika.

– Najbardziej imponuje mi jego technika strzelania. Gdybym miał tylko 5% z tego, prawdopodobnie zdobyłbym 30 goli na mundialu. Jest tak precyzyjny, jeśli chodzi o wykańczanie. Zupełnie jak tenisista, gdy serwuje: to, co tenisista robi nadgarstkiem, Harry Kane robi stopą i kostką. Zawsze ma tę samą postawę, ale inaczej manewruje stopą. Bramkarze nie są w stanie przewidzieć, dokąd padnie strzał. To fascynujące – ocenia Klose w rozmowie z Bildem.