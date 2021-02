Juventus - AS Roma

Juventus - AS Roma fot. PressFocus

Juventus FC zmierza w tym sezonie po swoje dziesiąte z rzędu scudetto. Poważna przeszkoda stanie na drodze Bianconerich w sobotni wieczór. Rywalem podopiecznych Andrei Pirlo będzie bowiem AS Roma, która ma chęci na to, aby skomplikować plany Juve. Zakłady bukmacherskie Betfan przygotowały atrakcyjną ofertę dla graczy związane z hitem 21. kolejki Serie A.

Juventus FC w trakcie trwającej kampanii przede wszystkim świetnie radzi sobie na swoim stadionie. Stara Dama na Allianz Stadium w tym sezonie przegrała tylko raz, gdy panaceum znalazła na nią Fiorentina. W pozostałych ośmiu meczach turyńczycy wygrywali sześć razy, notując również dwa remisy. Rzymianie na wyjeździe przegrali z kolei cztery razy, co pozwala upatrywać zdecydowanego faworyta w tym starciu w gospodarzach.

Szczęsny kluczem do zwycięstwa Juve?

Bianconeri imponują formą w ostatnim czasie. W tym roku Stara Dama tylko raz schodziła z placu gry na tarczy, ulegając Interowi Mediolan. Od tamtej pory Juve zanotowało pięć kolejnych zwycięstw, wygrywając tez Superpuchar Włoch. W meczu rozgrywanym w Reggio Emilia turyńczycy pokonali 2:0 Napoli. Ciekawe jest to, że w pięciu ostatnich spotkaniach Juventus puścił tylko jednego gola, strzelając rywalom aż 12.

Podopieczni Paulo Fonseki mogą się natomiast pochwalić dwoma zwycięstwami z rzędu. Drużyna ze Stadio Olimpico pokonała ostatnio Spezię Calcio (4:3) i Hellas Weronę (3:1). W kontekście rzymian godne uwagi jest jednak to, że z zespołami na równym lub wyższym poziomie Mayoral i spółka wysoko przegrywają. Tak było z Lazio)0:3), Atalantą (1:4) i Napoli (0:4).

Betfan zakłady bukmacherskie przygotowały na starcie Juventusu z Romą ciekawą ofertę, która liczy łącznie aż 325 różnego rodzaju zakładów. Faworytem sobotniej potyczki według analityków bukmacherskich są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Starej Damy wynosi 1,76. Z kolei szanse na to, że górą będą jednak Giallorossi, zostały oszacowane na 4,25.

W rywalizacji z września minionego roku między Juventusem a Romą miał miejsce wynik 2:2. Łupem bramkowym podzielili się między sobą Jordan Veretout i Cristiano Ronaldo. Ogólnie w ośmiu ostatnich potyczkach między obiema drużynami cztery razy górą był zespół z Turynu, dwa razy wygrywali rzymianie i tyle samo razy miał miejsce remis.

Oferta bukmacherska na mecz Juventus – Roma

Zdaniem ekspertów Betfan bardzo mało prawdopodobne jest to, że w sobotnim boju zabraknie goli. Kurs na to, że tak miałoby być, wynosi aż 16,50. Bukmacher z siedzibą w Bielsku-Białej sugeruje, że w hitowym starciu Serie A mogą paść trzy bramki. Kurs na takie rozwiązanie wynosi 3,60.

Ciekawe jest natomiast to, kto według analityków Betfan ma największe szanse na strzelenie gola. Po stronie gospodarzy nie ma niespodzianki. Tu zdecydowanie najmniej można zarobić, typując, że bramkę zdobędzie Cristiano Ronaldo. Warto zaznaczyć, że Portugalczyk nie strzelił gola w lidze w trzech ostatnich meczach. Kurs na to, że zdobędzie bramkę w sobotnim starciu, wynosi 1,76.

W przypadku rzymian największe szanse na gola ma Edin Dzeko. Szanse na to, że Bośniak zdobędzie bramkę, zostały oszacowane na 3,30. Godne uwagi jest to, że zawodnik po zawarciu porozumienia z trenerem Paulo Fonseką został przywrócony do drużyny, wiec w teorii Dzeko ma szanse na grę. Trzeba jednak zaznaczyć, że piłkarz już został pozbawiony opaski kapitańskiej.

Pozostałe ciekawe kursy w Betfanie na mecz Juventus – Roma w Serie A:

Roma X2 – 2,00

Powyżej 2,5 bramki – 1,53

Liczba goli 4 – 4,30

Juventus wygra do 0 – TAK – 3,30

Dokładny wynik 3:1 – 10,00

Nicolo Fagioli strzeli gola – TAK – 3,15

