Arsenal – Chelsea: Kurs 25.00 na gola Lukaku

Klienci bukmachera Betfan mogą postawić na gola Romelu Lukaku w meczu Chelsea z Arsenalem po kursie 25.00. Przedstawiamy jak skorzystać w promocji.

mecz Arsenal – Chelsea w ramach 2. kolejki Premier League zostanie rozegrany w niedzielę o godz. 17:00

w ramach 2. kolejki Premier League zostanie rozegrany w niedzielę o godz. 17:00 Kibice The Blues oczekują na występ Romelu Lukaku, za którego Chelsea zapłaciła Interowi rekordowe 115 milionów euro

promocyjny kurs na gola Lukaku w Betfan wynosi aż 25.00

Lukaku strzeli? Kurs 25.00 w Betfan

Chelsea rozpoczęła nowy sezon Premier League od zwycięstwa 3:0 w meczu z Crystal Palace. Z kolei, Arsenal przegrał z beniaminkiem z Brentford 0:2. Nie jest więc niespodzianką, że faworytem bukmacherów w derbach Londynu są podopieczni Thomasa Tuchela (kurs 1.85). Kibice The Blues oczekują zwycięstwa, ale również występu Romelu Lukaku. Belgijski snajper wraca do klubu ze Stamford Bridge za rekordową kwotę 115 milionów euro, które Chelsea zapłaciła Interowi Mediolan.

Powrót Lukaku do Chelsea to również okazja do skorzystania z wyjątkowej promocji przygotowanej przez Betfan zakłady bukmacherskie, w ramach której nowi klienci bukmachera postawić na gola Belga po kursie 25.00. Jak skorzystać z promocji?

Zarejestruj się w Betfan do niedzieli, 22 sierpnia do godz. 17:30 podając kod promocyjny GOALBONUS. Dokonaj depozytu na kwotę min. 60 zł. Postaw zakład pojedynczy na gola Lukaku w meczu z Arsenalem po kursie 25.00 na stronie promocji (nie z oferty podstawowej na mecz). Maksymalna stawka zakładu to 10 zł, a więc w przypadku powodzenia wygrasz 250 zł (minus podatek). Wygrana trafi bezpośrednio na konto główne gracza i nie podlega warunkom obrotu – można ją wypłacić.

Promocja jest dostępna tylko dla nowych klientów Betfan, a jej szczegółowy regulamin jest dostępny na stronie bukmachera.

