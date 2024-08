Victor Osimhen i jego przyszłość to temat budzący różne spekulacje. Najnowsze wieści ws. Nigeryjczyka sugerują, że ten jest optymistycznie nastawiony na transfer do Chelsea.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen na liście życzeń Chelsea

Victor Osimhen to tego lata jeden z najbardziej rozchwytywanych graczy na rynku transferowym. Nigeryjczyk był już łączony z takimi ekipami jak Arsenal czy Paris Saint-Germain, ale jak na razie tego typu transakcje nie doszły do skutku. Z kolei Corriere dello Sport przekonuje, że poważnym kandydatem do pozyskania piłkarza jest Chelsea.

Osimhen w grudniu parafował nowy kontrakt z SSC Napoli, ale wszystko wskazuje na to, że miało to efekt w postaci umieszczenia klauzuli odstępnego w umowie piłkarza, wynoszącej 120 milionów euro. Na dzisiaj na tego typu transakcję nie może sobie pozwolić mistrz Ligue 1. Chociaż, jeśli PSG sprzeda Randala Kolo Muaniego lub Goncalo Ramosa, to może coś się zmienić na tej płaszczyźnie.

Ostatnio pojawiły się z kolei wieści, że działacze Kanonierów pilnie szukają nowego napastnika. Niemniej największe szanse na występy w Arsenalu w nowym sezonie mają Viktor Gyokeres lub Julian Alvarez, o których ostatnio nie brakowało wieści w kontekście przeprowadzki na Emirates Stadium.

Tymczasem włoscy dziennikarze twierdzą, że realnym scenariuszem jest dołączenie reprezentant Nigerii do jednej z ekip z Premier League. Za taką opcją jest klub z Neapolu. Corriere dello Sport przekonuje natomiast, że Osimhen nie jest otwarty na transfer do Chelsea. Jeśli transakcja dojdzie w każdym razie do skutku, to do drużyny z Neapolu mógłby trafić Romelu Lukaku. Entuzjastą tego rozwiązania jest trener Antonio Conte.

