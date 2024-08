Gigant zgłosił się po Sancho. Transfer jednak dojdzie do skutku?

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Sancho zainteresowany transferem

Jadon Sancho ma za sobą półroczny pobyt w Borussii Dortmund. Trafił tam w ramach wypożyczenia, gdyż nie ustawał jego konflikt z Erikiem ten Hagiem. Na początku minionego sezonu Anglik został odsunięty od kadry meczowej i treningów, a odejście było jedyną opcją. Zaliczył w Borussii Dortmund kilka niezłych występów, a ponadto pomógł w awansie do finału Ligi Mistrzów. Niemiecki zespół chciał kontynuować współpracę, ale nie był w stanie sprostać finansowym żądaniom Czerwonych Diabłów.

Sancho wrócił na Old Trafford i wreszcie zakopał topór wojenny z ten Hagiem. To nie wyklucza jednak jego transferu. Choć Manchester United zmienił do niego nastawienie, sam zawodnik jest otwarty na przenosiny do innej drużyny. Do niedawna jego nazwisko wymieniano w kontekście przenosin do Juventusu, a teraz głównym kandydatem do pozyskania go jest Paris Saint-Germain.

Paryżanie pracują nad wzmocnieniami ofensywy po odejściu Kyliana Mbappe. Sky Sports donosi, że rozmowy między klubami już się rozpoczęły. Sancho widzi swoją przyszłość w stolicy Francji, zatem kluczowe będzie nastawienie Manchesteru United. Na Old Trafford cenią umiejętności Anglika, ale nie ukrywają, że bez poważnego zarobku kolejnych wzmocnień na pewno nie będzie.

Ile może kosztować transfer Sancho? Manchester United chciałby zarobić nawet 40 milionów funtów, choć po dość przeciętnych miesiącach trudno liczyć, że ktoś takie pieniądze zaoferuje.