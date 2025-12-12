Milan chce napastnika z Premier League. W planach wypożyczenie

BEAUTIFUL SPORTS Pressefotoagentur / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Niclas Fullkrug w orbicie zainteresowań Milanu

AC Milan jest na czele w tabeli Serie A po 14. kolejkach. Drużyna Massimiliano Allegriego poniosła jak dotąd tylko jedną porażkę. Na inaugurację sezonu Rossoneri sensacyjnie przegrali z Cremonese. W nadchodzącym zimowym oknie transferowym klub planuje wzmocnić linię ataku klasycznym środkowym napastnikiem.

Według włoskiego dziennika „La Gazzetta dello Sport”, na liście życzeń włoskiego giganta jest Niclas Fullkrug, który od półtora roku reprezentuje barwy West Hamu. 32-letni Niemiec sam jest zainteresowany zmianą otoczenia. 19-krotni mistrzowie Włoch rozważają wypożyczenie byłego zawodnika Werderu Brema.

Fullkrug nie jest zadowolony z sytuacji w West Hamie. W tym sezonie wystąpił tylko w dziewięciu meczach, nie zdobywając żadnej bramki. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy spędził na boisku zaledwie 28 minut.

West Ham zapłacił za napastnika 27 milionów. Do Londynu trafił z Borussii Dortmund latem 2024 roku. Poza Milanem, Fullkrug wzbudził również zainteresowanie klubów z 1. Bundesligi. 24-krotny reprezentant Niemiec jest łączony m.in. z Wolfsburgiem, który poszukuje skutecznego snajpera na drugą część sezonu.

Niemiecki piłkarz ma ważny kontrakt w londyńskim klubie do czerwca 2028 roku. Co ciekawe, Milan ma także na celowniku innego gracza z Premier League. Joshua Zirkzee z Manchesteru United jest bacznie monitorowany przez Rossonerich.