Chelsea zabiega o bośniackiego skrzydłowego. Spora konkurencja

Chelsea dołączyła do Manchesteru United, Realu Madryt, Milanu, FC Porto, Lipska oraz Ajaksu Amsterdam w walce o pozyskanie Kerima Alajbegovicia - donosi Ekrem Konur.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kerim Alajbegović

Kerim Alajbegović przykuł uwagę Chelsea

Kerim Alajbegović imponuje wysoką formą na boiskach austriackiej Bundesligi i coraz śmielej zaznacza swoją obecność w europejskim futbolu. Świetna dyspozycja 18-letniego skrzydłowego nie uchodzi uwadze największych klubów ze Starego Kontynentu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, do grona zespołów zainteresowanych sprowadzeniem sześciokrotnego reprezentanta Bośni i Hercegowiny dołączyła właśnie Chelsea. Londyńczycy, od dawna słynący ze stawiania na młodych i perspektywicznych piłkarzy, będą musieli jednak zmierzyć się z ogromną konkurencją.

O podpis Alajbegovicia rywalizują bowiem również Manchester United, Real Madryt, AC Milan, FC Porto, RB Lipsk oraz Ajax Amsterdam. Pierwszeństwo w jego pozyskaniu ma jednak Bayer Leverkusen. Aptekarze mogą odkupić swojego byłego zawodnika za 8 milionów euro, a następnie zatrzymać go w kadrze lub sprzedać z dużym zyskiem.

Kerim Alajbegović przeniósł się do Red Bulla Salzburg w lipcu 2025 roku z wyżej wspomnianego Bayeru Leverkusen za 2 miliony euro. Urodzony w Niemczech atakujący błyskawicznie zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu i stał się jednym z kluczowych piłkarzy zespołu Byków. W trwającym sezonie wystąpił w 26 meczach, zdobył 8 bramek oraz zanotował 1 asystę. Kontrakt zawodnika z austriackim klubem obowiązuje do 2029 roku.