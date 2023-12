Zrinjski Mostar – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (14.12.2023)

Zrinjski Mostar - Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź na ostatni mecz fazy grupowej Ligi Konferencji Europy w grupie E. Lider tabeli zmierzy się z outsiderem, który ma jeszcze o co walczyć. Spodziewamy się emocji.

IMAGO / Neal Simpson / Sportsphoto / APL Na zdjęciu: Piłkarze Aston Villi

Zrinjski Mostar Aston Villa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 grudnia 2023 20:00 .

Zrinjski Mostar – Aston Villa: przewidywania

Przed nami ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Jednym ze spotkań w grupie E – w której znajduje się także Legia Warszawa – będzie mecz ekipy Zrinjskiego Mostar z Aston Villą. Faworyt tego spotkania jest oczywiście jeden i nie ma wątpliwości, że zespół z Premier League dysponuję większą jakością, ale na trudnym terenie nie musi być to dla nich najłatwiejsza przeprawa. Gospodarze wciąż mają matematyczne szanse na zajęcie trzeciego miejsca, stąd też spodziewam się walki do końca. Zaś goście mają zapewnioną 1. lokatę. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

Zrinjski Mostar – Aston Villa: ostatnie mecze

Aston Villa w ostatnich dniach i tygodniach jest w naprawdę bardzo dobrej formie. “The Villas” pokonali najpierw zespół Manchesteru City 1:0, a ostatnio takim samym wynikiem ekipę Arsenalu. To przekłada się na trzecie miejsce w tabeli Premier League, co należy odczytać jako wielki sukces. Zaś gospodarze z Bośni w miniony weekend wygrali 2:0 z szóstą ekipą tabeli i lokują się na fotelu wicelidera ligi.

Zrinjski Mostar – Aston Villa: historia

Dotychczas miał miejsce jeden mecz tych ekip. W październiku padł skromny wynik 1:0 dla Anglików.

Zrinjski Mostar – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Zrinjski Mostar – Aston Villa: kto wygra?

Zrinjski Mostar – Aston Villa: przewidywane składy

Zrinjski Mostar – Aston Villa: transmisja

Początek meczu w Mostarze o godzinie 18:45 w czwartek 14 grudnia 2023 roku. Transmisja spotkania dostępna będzie na platformie Viaplay.

