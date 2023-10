IMAGO/Paweł Andrachiewicz/PressFocus Na zdjęciu: Filip Szymczak

Zawisza Bydgoszcz Lech Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2023 17:42 .

Zawisza – Lech, typy i przewidywania

Lech Poznań jest murowanym faworytem do zwycięstwa we wtorkowym spotkaniu, nawet pomimo ich ostatnich niepowodzeń w lidze. Różnica kilku klas rozgrywkowych sprawia, że Kolejorz nie powinien mieć najmniejszych problemów z rozstrzygnięciem rywalizacji na swoją korzyść. Zawisza poza grą na własnym stadionie, nie ma po swojej stronie innych atutów. Moim zdaniem w przypadku tego meczu nie należy spodziewać się żadnej niespodzianki i podrażniony niepowodzeniami Kolejorz pewnie wywalczy awans. Kursy na wygraną Lecha nie są atrakcyjne, dlatego też idę w nieco innym kierunku i stawiam na to, że Lech będzie na prowadzeniu już w 30. minucie. Nasz typ: prowadzenie Lecha do 30. minuty

Superbet 1.90 prowadzenie Lecha do 30. minuty Zagraj!

Zawisza – Lech, ostatnie wyniki

Lech Poznań do pucharowego spotkania przystąpi w nienajlepszym dla siebie momencie, bowiem w ostatnich dwóch ligowych spotkaniach dało sobie wyrwać zwycięstwa. Kolejorz najpierw zremisował u siebie 3:3 z Jagiellonią Białystok, choć jeszcze do przerwy prowadziło 3:0. Z kolei w ostatni weekend podzieliło się na wyjeździe punktami z Cracovią (1:1), tracąc wyrównującego gola na dziesięć minut przed końcem.

Zawisza Bydgoszcz na co dzień występuje na trzecioligowych boiskach. Obecnie zajmuje piąte miejsce w ligowej tabeli, mając bilans siedmiu zwycięstw, czterech remisów i trzech porażek. W poprzedniej rundzie Zawisza pewnie 4:0 pokonał na wyjeździe Start Krasnystaw. Z kolei w ostatnim ligowym spotkaniu pokonał 2:0 Polonię Środa Wielkopolska. Teraz jedenastkę z Bydgoszczy czeka zdecydowanie większe wyzwanie, jakim jest mecz przeciwko drużynie występującej trzy klasy rozgrywkowe wyżej.

Zawisza – Lech, historia

W przeszłości obie drużyny miały okazję rywalizować na boiskach Ekstraklasy. Ostatnie takie pojedynki miały miejsce w sezonie 2014/15, po którym Zawisza pożegnał się z elitą. Pierwsze spotkanie w Poznaniu zakończyło się efektowną wygraną 6:2 Kolejorza, ale w Bydgoszczy górą był Zawisza, który wygrał skromnie 1:0.

Zawisza – Lech, kursy bukmacherskie

W przypadku wtorkowego spotkania nie jest trudno wskazać faworyta. Zdecydowanym faworytem tego meczu, także zdaniem bukmacherów, jest Lech Poznań. Rozważając typ na mecz Zawisza – Lech warto również skorzystać z oferowanego przez Superbet pakietu powitalnego, który otrzymacie podając podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL. W jego skład wchodzi między innymi darmowy zakład o wartości 35 zł.

Zawisza – Lech, typ kibiców

Kto awansuje do kolejnej rundy? Zawisza 0% Lech 100% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Zawisza

Lech

Zawisza – Lech, sytuacja kadrowa

W wyjściowym składzie Lecha Poznań można spodziewać się wielu roszad, względem ostatnich ligowych meczów. Na murawie na pewno nie pojawi się kilku kontuzjowanych zawodników, w tym Jesper Karlstrom, Filip Dagerstal i Artur Sobiech.

Zawisza – Lech, transmisja meczu

Mecz 1/16 finału Pucharu Polski Zawisza Bydgoszcz – Lech Poznań rozegrany zostanie we wtorek (31 października) o godzinie 21:00. Mecz będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Polsat Sport.

Najwyższy pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.