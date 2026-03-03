Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice: typy, kursy, zapowiedź (04.03.2026)

Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice, typy i przewidywania
Przed nami ćwierćfinał STS Pucharu Polski, w którym Zawisza Bydgoszcz zmierzy się z Chojniczanką Chojnice. Ekipa Niebiesko-Czarnych, występująca na co dzień w Betclic 3. Lidze, w poprzedniej rundzie sensacyjnie wyeliminowała Wisłę Kraków, wygrywając 4:1. Z kolei zespół Chluby Grodu Tura, rywalizujący w Betclic 2. Lidze, niespodziewanie poradził sobie z Koroną Kielce (1:1 w regulaminowym czasie gry, 4:3 w serii rzutów karnych).
Jeden mecz zdecyduje, który z tych kopciuszków awansuje do półfinału oraz powalczy o grę w wielkim finale na PGE Narodowym. Początek rywalizacji na Stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka już w najbliższą środę, 4 marca o godzinie 17:30.
Uważam, że w tym meczu zarówno Zawisza, jak i Chojniczanka zdobędą przynajmniej po jednej bramce. To ogromna szansa dla obydwu drużyn, by zapisać się w historii, dlatego liczę na otwarte widowisko z wieloma sytuacjami podbramkowymi. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice, sytuacja kadrowa
Na ten moment nie ma żadnych informacji o absencjach w Zawiszy Bydgoszcz ani w Chojniczance Chojnice. Wszystko wskazuje więc na to, że oba zespoły przystąpią do jutrzejszej rywalizacji w najmocniejszych składach.
Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice, ostatnie wyniki
Obie drużyny wróciły na ligowe podwórko po zimowej przerwie dopiero w miniony weekend. Zawisza Bydgoszcz efektownie zainaugurował rundę wiosenną, wygrywając 5:0 z Notecią Czarnków w rozgrywkach Betclic 3. Ligi. Z kolei Chojniczanka Chojnice zremisowała 2:2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała w meczu Betclic 2. Ligi. Zarówno ekipa Niebiesko-Czarnych, jak i zespół Chluby Grodu Tura liczą się w walce o awans na wyższy poziom rozgrywkowy.
Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice, historia
Bezpośrednie konfrontacje Zawiszy Bydgoszcz z Chojniczanką Chojnice w ostatnich latach były bardzo wyrównane. W pięciu poprzednich spotkaniach dwukrotnie wygrywała drużyna Niebiesko-Czarnych, jedno zwycięstwo odniosła ekipa Chluby Grodu Tura, a dwa mecze zakończyły się remisami. Ten bilans pokazuje, że rywalizacja między tymi zespołami jest zacięta i trudno wskazać w niej wyraźnego faworyta.
Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów nieznacznym faworytem tego spotkania są goście, którzy na co dzień grają na wyższym poziomie rozgrywkowym. Kurs na wygraną Zawiszy Bydgoszcz wynosi około 2.60, typ na zwycięstwo Chojniczanki Chojnice to mniej więcej 2.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.30. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł i bonus od wpłat do 600 zł.
Puchar Polski |
4 marca 2026
17:30
Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice, przewidywane składy
Zawisza: Oczkowski – Nowak, Golak, Staniek, Sławek – Bogusiewicz, Kona, Skórecki, Cywiński – Rak, Kozłowski
Chojniczanka: Primel – Goliński, Juchymowycz, Tkocz – Bąkowicz, Szczepanek, Guilherme, Lemka, Kamiński – Sabala, Oleksiewicz
Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice, transmisja meczu
Pojedynek między Zawiszą Bydgoszcz a Chojniczanką Chojnice oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach STS Pucharu Polski możesz obejrzeć na kanale TVP Sport oraz w serwisie tvpsport.pl. Zawody skomentują Marcin Feddek i Tomasz Łapiński. Początek rywalizacji na Stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka już w najbliższą środę, 4 marca o godzinie 17:30.
