Zagłębie Sosnowiec - Ruch Chorzów: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Święta Wojna to spotkanie, które elektryzuje kibiców na południu Polski. Faworytem tej potyczki wydaje się 14-krotny mistrz Polski. Gospodarze liczą jednak, że wykonają krok w kierunku utrzymania w lidze. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Zagłębie Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec – Ruch Chorzów, typy i przewidywania

Zagłębie Sosnowiec w tej kampanii nieoczekiwanie broni się przed spadkiem z ligi. Aktualnie Zagłębiacy mają na swoim koncie 27 punktów, co sprawia, że nad strefą spadkową sosnowiczanie mają tylko kilka oczek przewagi. W ostatnich pięciu spotkaniach Zagłębie wywalczyło tylko dwa punkty.

Ruch Chorzów walczy w tej kampanii o powrót do elity. Niebieska maszyna jednak ostatnio nieco się zacięła. 14-krotnynmistrz Polski w ostatnich pięciu meczach wygrał tylko raz, notując również trzy remisy i porażkę. Gdyby brać pod uwagę tabelę, która uwzględniałaby tylko ostatnie pięć występów Niebieskich, to Ruch zajmowałby dopiero 13. miejsce. Nie zmienia to jednak faktu, że w sobotniej batalii chorzowianie będą zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Nasz typ: wygrana Ruchu.

Zagłębie Sosnowiec – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Szymon Sobczak i spółka mają za sobą bardzo bolesną porażkę, ulegając na wyjeździe Stali Rzeszów (0:6). Duży wpływ na wysoką porażkę Zagłębia miał fakt, że już od 29 minuty sosnowiczanie musieli grać w osłabieniu po czerwonej kartce dla Dominika Jonczego.

Po przegranym starciu w Rzeszowie doszło do kolejnej zmiany na stanowisku trenera w Zagłębiu. Dariusza Dudka zastąpił tymczasowo Marcin Malinowski. W sobotnim starciu na ArcelorMittal Park zaliczy debiut w roli opiekuna Zagłębiaków.

Podopieczni Jarosława Skrobacza mają natomiast za sobą zremisowane starcie z Podbeskidziem Bielsko-Biała (2:2). Jednocześnie w ostatnich trzech spotkaniach Ruch zaliczył dwa remisy i porażkę. Z placu gry na tarczy schodził w starciu z Bruk-Betem Termaliką (1:2).

Chorzowianie w tej kampanii są jedną z lepiej punktujących drużyn na wyjazdach na zapleczu PKO Ekstraklasy. W trzynastu meczach Ruch wywalczył 21 punktów, co jest efektem pięciu zwycięstw i sześciu remisów.

Zagłębie Sosnowiec – Ruch Chorzów, historia

W pierwszej w tej kampanii batalii z udziałem obu ekip górą był Ruch. Chorzowianie wygrali różnicą dwóch goli. 14-krotny mistrz Polski jednak w Sosnowcu nie wygrał już od ponad 30 lat.

Zagłębie Sosnowiec – Ruch Chorzów, kursy bukmacherów

Kurs na remis w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 3,22. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Zagłębie Sosnowiec – Ruch Chorzów, przewidywane składy

Obie drużyny będą mocno osłabione w sobotnim starciu. U gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Oleksiy Bykov i Dominik Jonczy, którzy są zawieszeni za czerwone kartki. Ponadto zagrać nie może Kacper Smoleń.

Kłopoty kadrowe mają również goście. Zawieszony za kartki będzie Paweł Baranowski. Z kolei problemy zdrowotne eliminują z gry Michała Feliksa i Przemysława Maja. Niepewni występu są również: Kacper Michalski, czy Tomasz Swędrowski.

Zagłębie: Gliwa – Ziemann, Bodzioch, Dalić, Ryndak, Bonecki, Karwot, Rozwandowicz, Szumilas, Banaszewski, Sobczak

Ruch: Bielecki – Kasolik, Sadlok, Szur, Moneta, Sedlak, Sikora, Wójtowicz, Foszmańczyk, Szczepan, Kobusiński

Zagłębie Sosnowiec – Ruch Chorzów, kto wygra

Zagłębie Sosnowiec – Ruch Chorzów, transmisja meczu

Mecz Zagłębie – Ruch będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Polsat Sport Extra. Rywalizacja zacznie się w sobotę o 17:30.

