Zagłębie Lubin - Radomiak: typy i kursy na mecz PKO Ekstraklasy. Interesująco zapowiada się batalia na KGHM Zagłębie Arena, w której emocji nie powinno zabraknąć. Jednocześnie trudno wskazać faworyta do zwycięstwa. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Zagłębie Lubin Radomiak Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2023 16:13 .

Zagłębie Lubin – Radomiak, typy na mecz i przewidywania

Zagłębie Lubin przystąpi do niedzielnego spotkania, chcąc wrócić na zwycięskie tory po przegranej z Jagiellonią Białystok (0:3). Jednocześnie Miedziowi przerwali passę czterech meczów bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki.

Radomiak to natomiast zespół, mający za sobą remis w starciu o dużym ciężarze gatunkowym z Koroną Kielce (1:1). Wcześniej natomiast drużyna z Radomia pokonała ŁKS (3:0).

Faworyta do zwycięstwa tak naprawdę trudno wskazać. Niemniej warto zwrócić uwagę na to, że radomianie strzelili pierwsi gola w dziewięciu z ostatnich 15 meczów w Ekstraklasie. To może być ciekawy scenariusz na niedzielny mecz. Typ: Zagłębie pierwsze zdobędzie bramkę – TAK.

Zagłębie Lubin – Radomiak, sytuacja kadrowa

Gospodarze najpewniej podejdą do spotkania bez ubytków kadrowych. Trener Waldemar Fornalik będzie mógł wystawić prawdopodobnie najlepszy na dany moment skład. Z kolei w drużynie z Radomia już nie jest tak dobrze. Wyłączeni z gry są: Francisco Ramon, Roberto Alves oraz Mateusz Cichocki.

Zagłębie Lubin – Radomiak, ostatnie wyniki

Miedziowi w poprzedniej kolejce przegrali w roli gościa z Jagiellonią Białystok (0:3). Zwycięstwo Zagłębiu zapewniły gole: Mateusza Skrzypczaka, Afimico Pululu i Bartłomieja Wdowika. Lubinianie w roli gospodarza nie przegrali od ośmiu spotkań.

Zespół z Radomia ma natomiast za sobą dwa mecze bez porażki. W nich Radomiak remisował z Koroną Kielce (1:1) oraz wygrał z ŁKS-em (3:0). Na wyjeździe Zieloni ponieśli ostatnio trzy z rzędu porażki.

Zagłębie Lubin – Radomiak, historia

W poprzednim sezonie każda z ekip w bezpośrednim spotkaniu potrafiła wygrać. Zagłębie wygrało w Radomiu (1:0), a Radomiak zwyciężył w Lubinie (1:0). Ogólnie w czterech ostatnich meczach między oboma zespołami dwa zwycięstwa zaliczyli Miedziowi i tyle samo wygranych spotkań odnieśli Zieloni.

Zagłębie Lubin – Radomiak, kursy

Kurs na remis w Betfan zakłady bukmacherskie wynosi 3.35. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z bonusu 200 procent.

Zagłębie Lubin – Radomiak, przewidywane składy

Obie drużyny preferują grę w ustawieniu z jednym napastnikiem. W szeregach gości jako dziewiątka spodziewany jest Juan Munoz. Z kolei w szeregach Zielonych o bramki ma zadbać Pedro Henrique.

Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Radomiak Constantin Galca Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Radomiak Constantin Galca Rezerwowi ▼ 1 Jasmin Buric 6 Tomasz Makowski 9 Tornike Gaprindashvili 11 Arkadiusz Wozniak 16 Sergiy Buletsa 17 Marek Mroz 22 Szymon Weirauch 25 Michal Nalepa 27 Bartlomiej Kludka 39 Damjan Bohar 55 Luís Mata 74 Kamil Kruk 90 Dawid Kurminowski Hélder Sá 5 Leandro Rossi 9 Daniel Pik 11 Damian Jakubik 14 Mateusz Cichocki 16 Leonardo Rocha 17 Krystian Okoniewski 18 Luís Machado 20 Jakub Snopczynski 21 Raphael Rossi 29 Krzysztof Bakowski 31 Edi Semedo 99 Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Radomiak Constantin Galca Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Radomiak Constantin Galca Rezerwowi ▼ 1 Jasmin Buric 6 Tomasz Makowski 9 Tornike Gaprindashvili 11 Arkadiusz Wozniak 16 Sergiy Buletsa 17 Marek Mroz 22 Szymon Weirauch 25 Michal Nalepa 27 Bartlomiej Kludka 39 Damjan Bohar 55 Luís Mata 74 Kamil Kruk 90 Dawid Kurminowski Hélder Sá 5 Leandro Rossi 9 Daniel Pik 11 Damian Jakubik 14 Mateusz Cichocki 16 Leonardo Rocha 17 Krystian Okoniewski 18 Luís Machado 20 Jakub Snopczynski 21 Raphael Rossi 29 Krzysztof Bakowski 31 Edi Semedo 99

Zagłębie Lubin – Radomiak, kto wygra

Zagłębie Lubin – Radomiak, transmisja meczu

Mecz Zagłębie – Radomiak będzie transmitowany przez stacje CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. W internecie spotkanie na żywo będzie można zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ Online. Dla użytkowników, którzy zarejestrują się za pomocą naszej strony internetowej, mamy specjalną promocję na pierwsze trzy miesiące. Zamiast regularnej ceny 54 zł za miesiąc zapłacą 39 zł, oszczędzając tym samym 15 zł w każdym miesiącu. Subskrypcja odnawia się automatycznie.

