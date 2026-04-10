Zagłębie Lubin – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (11.04.2026)

Zagłębie Lubin - Radomiak Radom: typy i kursy na mecz 28. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (11 kwietnia) o godzinie 17:30.

Zagłębie – Radomiak, typy bukmacherskie

W sobotę odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 28. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Zagłębie Lubin przed własną publicznością zmierzy się z Radomiakiem Radom. Obie drużyny będą chciały dopisać ważne punkty w kontekście swoich ligowych celów na końcówkę sezonu. Spotkanie zapowiada się wyrównanie, ponieważ oba zespoły potrafią być groźne i niejednokrotnie udowadniały, że są w stanie zaskoczyć rywali. Można więc spodziewać się zaciętego pojedynku i walki o każdy metr boiska.

Ja uważam, że sobotnia rywalizacja zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Zagłębia

Zagłębie – Radomiak, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin notuje słabą serię. Miedziowie przegrali swoje trzy ostatnie spotkania (0:1 z Lechem Poznań, 0:1 z Motorem Lublin oraz 1:3 z Arką Gdynia). We wcześniejszych dwóch meczach podopieczni Leszka Ojrzyńskiego jednak triumfowali (2:0 z Wisłą Płock i 3:1 z Piastem Gliwice).

Radomiak Radom natomiast ma jeszcze gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Udało im się sięgnąć tylko po jedno zwycięstwo (3:1 z Arką Gdynia), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Legią Warszawa oraz 1:1 z Motorem Lublin), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z GKS-em Katowice i 1:3 z Piastem Gliwice).

Zagłębie – Radomiak, historia



Historia rywalizacji Zagłębia Lubin z Radomiakiem Radom nie należy do najbardziej rozbudowanych, ponieważ oba zespoły przez długi czas występowały na różnych poziomach rozgrywkowych. Do ich bezpośrednich spotkań częściej dochodziło dopiero w ostatnich latach, gdy Radomiak awansował do Ekstraklasy. Pojedynki tych drużyn zazwyczaj są wyrównane i charakteryzują się sporą intensywnością oraz walką w środku pola. Choć nie jest to klasyczna rywalizacja z długą historią, z każdym kolejnym meczem nabiera ona coraz większego znaczenia.

Zagłębie – Radomiak, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Zagłębie Lubin. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Radomiaka Radom natomiast sięga nawet 2.85.

Zagłębie Lubin Radomiak 2.45 3.25 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 kwietnia 2026 15:32

Zagłębie – Radomiak, kto wygra?

Zagłębie – Radomiak, przewidywane składy

Zagłębie Lubin: Burić – Corluka, Nalepa, Michalski, Lucić – Dąbrowski, Kocaba – Reguła, Kowalczyk, Diaz – Szabo

Radomiak Radom: Majchrowicz – Zie Ouattara, Kingue, Diegez, Wilson-Esbrand – Camara – Grzesik, Wolski, Luquinhas, Balde – Maurides

Zagłębie – Radomiak, transmisja meczu

Spotkanie Zagłębie Lubin – Radomiak Radom obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

