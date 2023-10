Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (07.10.2023)

Zagłębie Lubin - Piast Gliwice: typy, kursy bukmacherskie i przewidywania na mecz Ekstraklasy. Obie drużyny prezentują w ostatnim czasie zbliżoną formę, co zapowiada pasjonujące spotkanie.

IMAGO / Tomasz Kudala / Newspix Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Zagłębie Lubin Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 października 2023 18:38 .

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: przewidywania

W tym sezonie Ekstraklasy znacznie lepiej spisuje się Zagłębie Lubin, które pod wodzą Waldemara Fornalika, może postarać się nawet o awans do europejskich pucharów. Miedziowi na własnym stadionie nie przegrali pięciu meczów z rzędu i bardzo możliwe, że ta seria potrwa jeszcze dłużej. Nasz typ na to spotkanie: Zagłębie Lubin nie przegra (1X).

Betfan 1.52 Zagłębie Lubin 1X Zagraj!

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: sytuacja kadrowa

Zagłębie Lubin musi sobie radzić od kilku spotkań bez etatowego napastnika Dawida Kurminowskiego. Natomiast Piast Gliwice do 11. kolejki przystąpi bez Tihomira Kostadinova i Szczepana Muchy.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin w trzech ostatnich meczach zanotowało trzy wygrane. Miedziowi pokonali 1:0 Wartę Poznań, 3:2 Sokół Kleczew (po dogrywce) i 2:0 Górnik Zabrze.

Z kolei Piast Gliwice zaliczył ważne zwycięstwa z Widzewem Łódź 3:2 i Wieczystą Kraków 4:0. Oprócz tego drużyna Aleksandara Vukovicia przegrała ze Śląskiem Wrocław 0:1.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: historia

W ubiegłym sezonie w bezpośrednich starciach Piast Gliwice i Zagłębie Lubin zaliczyli po jednej wygranej. Gliwiczanie zwyciężyli na wyjeździe 2:0, zaś Lubinianie 1:0.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają poważne problemy z określeniem faworyta tego meczu. Najniższy kurs zaproponowano na wygraną Piasta Gliwice; oscyluje on w granicach 2.51. Natomiast na wygraną Zagłębia Lubin współczynnik osiąga wartość około 2.81. Najwyżej wyceniono remis, na który szacunek wynosi mniej więcej 3.25. Obstawiając to spotkanie, warto spojrzeć na ofertę bukmachera BETFAN. Żeby z niej w pełni skorzystać, sprawdź, czym jest BETFAN kod promocyjny GOAL i wykorzystaj go podczas rejestracji, aktywując ciekawe bonusy.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: przewidywane składy

Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi ▼ 1 Jasmin Buric 9 Tornike Gaprindashvili 11 Arkadiusz Wozniak 17 Marek Mroz 20 Marko Poletanovic 22 Szymon Weirauch 25 Michal Nalepa 27 Bartlomiej Kludka 39 Damjan Bohar 55 Luís Mata 74 Kamil Kruk 77 Mateusz Wdowiak Miguel Muñoz 3 Tomas Huk 5 Damian Kadzior 11 Jakub Holubek 14 Filip Karbowy 17 Tomasz Mokwa 22 Tom Hateley 24 Gabriel Kirejczyk 27 Marcel Bykowski 29 Milosz Szczepanski 30 Karol Szymanski 33 Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi ▼ 1 Jasmin Buric 9 Tornike Gaprindashvili 11 Arkadiusz Wozniak 17 Marek Mroz 20 Marko Poletanovic 22 Szymon Weirauch 25 Michal Nalepa 27 Bartlomiej Kludka 39 Damjan Bohar 55 Luís Mata 74 Kamil Kruk 77 Mateusz Wdowiak Miguel Muñoz 3 Tomas Huk 5 Damian Kadzior 11 Jakub Holubek 14 Filip Karbowy 17 Tomasz Mokwa 22 Tom Hateley 24 Gabriel Kirejczyk 27 Marcel Bykowski 29 Milosz Szczepanski 30 Karol Szymanski 33

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: kto wygra mecz?

Jak zakończy się to spotkanie? Wygra Zagłębie Lubin 0% Będzie remis 40% Wygra Piast Gliwice 60% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Wygra Zagłębie Lubin

Będzie remis

Wygra Piast Gliwice

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: transmisja

Początek spotkania Zagłębie Lubin – Piast Gliwice w sobotę (7 października) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport po wykupieniu odpowiedniego abonamentu. Oprócz tego transmisja będzie dostępna w Internecie. Z tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował właśnie CANAL+. Przy zakupie 12-miesięcznego abonamentu, wybierając płatność z góry, można zaoszczędzić 240 zł. Wówczas dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium będzie kosztował 648 zł. W tej sytuacji miesięczny koszt usługi wynosi 54 zł, zaś w standardowej ofercie 74 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.