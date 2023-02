PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Lubin

Zagłębie – Miedź: typy, kursy, zapowiedź. Na zakończenie 22. kolejki PKO Ekstraklasy udajemy się do Lubina, gdzie miejscowe Zagłębię podejmie w derbach Dolnego Śląską Miedź Legnica. Obie ekipy walczą również o utrzymanie, dlatego ten pojedynek ma podwójną stawkę. Początek spotkania o godzinie 19:00.

Stadion Zaglebie Ekstraklasa Zagłębie Lubin Miedź Legnica 2.16 3.40 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2023 18:57 .

Zagłębie Lubin – Miedź Legnica, typy i przewidywania

Biorąc pod uwagę, że jest to spotkanie derbowe, a ponadto jest to mecz o “sześć punktów” powinniśmy spodziewać się otwartego widowiska z nastawieniem na ofensywę. Obu zespołom powinno zależeć na wygranej. Jednak analizując grę Zagłębia i Miedzi w rundzie rewanżowej wydaje się, że to gospodarze mają większe szanse na zwycięstwo. Przemawia również za nimi bilans ostatnich bezpośrednich rywalizacji. Nasz typ: zwycięstwo Zagłębia Lubin – TAK.

Zagłębie w trzech z czterech meczów rozgrywanych w lutym zdobywało bramki. Miedziowi trafiali do siatki Legii czy Lecha, dlatego można liczyć, że w starciu z Miedzią również dopiszą kolejne trafienia. Ekipa z Legnicy również często zdobywa gole (Wisła, Warta, Lech), dlatego powinniśmy być świadkami goli z obu stron i tak też typuje Jakub Olkiewicz.

Zagłębie Lubin – Miedź Legnica, sytuacja kadrowa

W obu zespołach żaden zawodnik nie musi pauzować za żółte bądź czerwone kartki. W zespole gospodarzy kontuzję leczy Lepczyński, z kolei w Miedzi z tego samego powodu nie zagra Tront. Nie ma informacji na temat innych absencji w drużynach Zagłębia i Miedzi.

Zagłębie Lubin – Miedź Legnica, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin gra w kratkę w ostatnim czasie. Miedziowi rundę rewanżową rozpoczęli od wysokiej wygranej ze Śląskiem Wrocław aż 3:0, jednak następnie przyszły dwie porażki z Legią oraz Piastem. Przed tygodniem Zagłębie dość sensacyjnie pokonało w Poznaniu Lecha 2:1. Ekipa z Dolnego Śląska broni się przed spadkiem i jest zaledwie trzy punkty nad kreską.

Miedź jest ostatnia w tabeli, ale traci tylko cztery punkty do Górnika Zabrze. Zespół z Legnicy rozegrał już pięć spotkań ligowych w nowym roku, ponieważ w między czasie odbyło się zaległe spotkanie z Lechem Poznań z poprzedniej rundy. Ich bilans to trzy remisy, porażka i jedna wygrana. Przełamanie przyszło przed tygodniem, gdy Miedź pokonała Wisłę Płock.

Zagłębie Lubin – Miedź Legnica, historia

Jesienią w Legnicy wygrało Zagłębie 1:0, a autorem jedynego gola w tym spotkaniu był Artunetxe, który niefortunnie wpakował piłkę do własnej siatki. W ostatnich latach lepiej z bezpośrednich rywalizacji wychodzą Miedziowi, którzy wygrali trzy z ostatnich pięciu meczów. Pozostałe dwa to jeden remis i jedna wygrana Miedzi.

Zagłębie Lubin – Miedź Legnica, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania jest Zagłębie Lubin, a kursy na wygraną gospodarzy wynoszą około 2,15. Z kolei typy na remis oscylują wokół 3,30, natomiast zdaniem bukmacherów najmniej prawdopodobnym scenariuszem jest zwycięstwo Miedzi. Przy okazji zachęcamy do skorzystania z promocji powitalnej Betfan. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym GOAL i odbierz bonus 200% od pierwszej wpłaty aż do 300 PLN.

Zagłębie Lubin – Miedź Legnica, kto wygra

Zagłębie Lubin – Miedź Legnica, przewidywane składy

Zagłębie Lubin – Miedź Legnica, transmisja meczu

Ostatni mecz 22. kolejki PKO Ekstraklasy Zagłębie Lubin – Miedź Legnica będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Mecz będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ Online. Aby uzyskać dostęp do meczów PKO Ekstraklasy należy wykupić abonament, który w standardowej ofercie kosztuje 49 zł. Ale korzystając z naszej promocji przez pierwsze trzy miesiące będziecie płacić jedynie 39 zł miesięcznie oszczędzając 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

