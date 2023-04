Zagłębie - Górnik: typy, kursy, zapowiedź. Zagłębie i Górnik to dwie drużyny bezpośrednio uwikłane w walkę o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Przed tą kolejką w nieco lepszej sytuacji są lubinianie, którzy mają dwa oczka przewagi nad będącym w strefie spadkowej zespołem Jana Urbana. Początek meczu o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Lucas Podolski

Stadion Zaglebie Ekstraklasa Zagłębie Lubin Górnik Zabrze 2.60 3.50 2.83 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2023 12:41 .

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

Nie tylko bukmacherzy mają problem ze wskazaniem faworyta meczu Zagłębie – Górnik. Również my nie pokusimy się o wskazanie zespołu, który ma większe szanse na wygraną. Obie drużyny mocno rozczarowują w ostatnim czasie i mają tylko po jednej wygranej w ostatnich pięciu ligowych meczach. Patrząc jednak na ostatnie wyniki obu zespołów nie powinniśmy się nastawiać na widowisko z dużą liczbą goli. Aż w czterech z pięciu ostatnich meczów Zagłębia padły maksymalnie dwa gole, z kolei w przypadku zabrzan dwa ostatnie pojedynki to tylko łącznie trzy bramki. Nasz typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Superbet 1,95 Bramki poniżej 2,5 – TAK Odwiedź Superbet

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

Zagłębie przystąpi do piątkowego starcia bez problemów kadrowych i wydaje się, że wszyscy zawodnicy będą do dyspozycji Fornalika. W Górniku Zabrze zawieszony za cztery żółte kartki jest Robert Dadok. Ponadto niepewny jest występ w tym spotkaniu napastnika Van der Hurka, który w ostatnim czasie miał problemy zdrowotne.

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Zagłębie pozostaje bez zwycięstwa od czterech spotkań, a w tym czasie lubinianie przegrali z Wisłą Płock oraz Pogonią Szczecin, a także zremisowali z Wartą i Jagiellonią. Ostatni raz wygrali w meczu z Radomiakiem, który odbył się 6 marca.

Górnik Zabrze również nie zachwyca w ostatnim czasie mając jedynie jedną wygraną na swoim koncie w ostatnich pięciu meczach. Zabrzanie pokonali tylko Wisłę Płock, natomiast trzykrotnie przegrywali z Piastem, Jagiellonią oraz Legią i raz zremisowali z Koroną Kielce. Górnik znajduje się strefie spadkowej i traci dwa punkty do będącego nad kreską Zagłębia.

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze, historia

W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie lepsze było Zagłębie, które wygrało w Zabrzu z Górnikiem 3:2. Miedziowi mają zdecydowanie lepszy bilans pojedynków bezpośrednich w ostatnim czasie, bowiem wygrali aż trzy z ostatnich pięciu. Pozostałe dwa to jeden remis i jedno zwycięstwo Górnika.

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie potrafią wskazać faworyta meczu Zagłębie – Górnik. Typy na zwycięstwo Miedziowych oscylują wokół 2,60, natomiast w przypadku zabrzan wynoszą one około 2,80. Dlatego zachęcamy do odebrania bonusu powitalnego Superbet, który przysługuje wszystkim nowym użytkownikom dzięki zarejestrowaniu się z kodem GOAL. Łączna kwota bonusu może wynieść blisko 4000 zł, na co składa się między innymi darmowy zakład czy bonus od depozytu.

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Zwycięstwem Zagłębia 14% Remisem 29% Zwycięstwem Górnika 57% 7 + Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem Zagłębia

Remisem

Zwycięstwem Górnika

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Mecz 28. kolejki PKO Ekstraklasy Zagłębie – Górnik będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra. Spotkanie będzie również dostępne online w usłudze CANAL+ Online, a my przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z naszej promocji, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Istnieje możliwość skorzystania także z drugiej oferty. Jeśli zdecydujecie się wykupić abonament na rok z góry to zapłacicie za niego jedynie 348 zł, co daje 29zł/miesięcznie, a oszczędność wynosi 240 zł względem standardowej oferty, która kosztuje 49 zł/miesięcznie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.