Wolverhampton Wanderers – West Ham United: typy i kursy na mecz Premier League. Przed nami spotkanie 20. kolejki Premier League, w którym zmierzą się ze sobą zespoły Wolverhampton Wanderers i West Hamu United. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi i sprawdzenia kursów bukmacherskich na ten pojedynek. Początek starcia na Molineux Stadium w najbliższą sobotę 14 stycznia o godzinie 16:00.

Molineux Stadium Premier League Wolverhampton West Ham 2.75 3.30 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 stycznia 2023 19:17 .

Wolverhampton Wanderers – West Ham United, typy i przewidywania

Angielska piłka na dobre wróciła do gry – za nami już trzy kolejki Premier League, a także mecze w ramach Pucharu Anglii oraz Pucharu Ligi Angielskiej – po przerwie w rozgrywkach spowodowanej mistrzostwami świata w Katarze. W dwudziestej serii gier Wolverhampton Wanderers na własnym stadionie podejmie West Ham United. Obie drużyny rozgrywają fatalny sezon i znajdują się na dole tabeli.

West Ham stracił pierwszego gola w 6 z ostatnich 10 meczów wyjazdowych w Premier League. Nasz typ: pierwsza bramka – Wolves.

Wolverhampton Wanderers – West Ham United, sytuacja kadrowa

Julen Lopetegui nie będzie mógł liczyć na takich zawodników jak Chiquinho, Sasa Kalajdzić, Pedro Neto oraz Boubacar Traore. W zespole gości najprawdopodobniej zabraknie Maxwela Corneta, Alphonse’a Areoli, Gianluki Scamacci i Kourta Zoumy. Niezagrożony jest za to występ byłego reprezentanta Polski – Łukasza Fabiańskiego.

Wolverhampton Wanderers – West Ham United, ostatnie wyniki

Obydwie drużyny podejdą do tego spotkania zmotywowane, ponieważ „Wilki” plasują się na 19. miejscu w tabeli, a West Ham United zajmuje 17. lokatę. Zarówno zespół Julena Lopeteguiego, jak i ekipa prowadzona przez Davida Moyesa potrzebuje punktów, żeby utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Wolverhampton Wanderers po przerwie mundialowej we wszystkich rozgrywkach rozegrało sześć meczów – w Pucharze Ligi Angielskiej wygrało z Gillingham (2:0), a następnie po rzutach karnych odpadło z Nottingham Forest, w Pucharze Anglii zremisowało 2:2 z Liverpoolem, a w Premier League odniosło zwycięstwo nad Evertonem (2:1), poniosło porażkę z Manchesterem United (0:1) i zremisowało z Aston Villą (1:1).

West Ham United w tym samym czasie rozegrał cztery spotkania – w Pucharze Anglii poradził sobie z Brentfordem (1:0). Gorzej było w Premier League, gdzie „Młoty” zanotowały dwie porażki w starciach przeciwko Arsenalowi (1:3) oraz Brentfordowi (0:2) i remis w starciu z Leeds United (2:2).

Wolverhampton Wanderers – West Ham United, historia

W bezpośrednich pojedynkach zdecydowanie lepiej wypada West Ham United. Z pięciu ostatnich meczów między tymi zespołami, drużyna z Londynu wygrała aż cztery, a Wolverhampton Wanderers triumfowało tylko raz. W 9. kolejce aktualnej kampanii Premier League popularne „Młoty” pokonały zespół „Wilków” 2:0, a na listę strzelców wpisali się wówczas Gianluca Scamacca oraz Jarrod Bowen.

Wolverhampton Wanderers – West Ham United, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, sobotnie spotkanie na Molineux Stadium pomiędzy Wolves a West Hamem będzie bardzo wyrównane. Kursy na obie ekipy są porównywalne – wynoszą mniej więcej 2.80. Kurs na remis wyceniany jest z kolei na około 3.70. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Wolverhampton Wanderers – West Ham United, przewidywane składy

Wolves: Sa; Semedo, Kilman, Collins, Bueno; Nunes, Neves, Moutinho; Traore, Cunha, Podence

West Ham: Fabiański; Kehrer, Dawson, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paqueta, Benrahma; Antonio

Wolverhampton Wanderers – West Ham United, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na Molineux Stadium w sobotę 14 stycznia o godzinie 16:00.

