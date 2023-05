Wolves – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (06.05.2023)

Wolves - Aston Villa, typy, kursy, zapowiedź meczu Premier League. Spotkanie, które jedną drużynę może przybliżyć do europejskich pucharów, a drugą do utrzymania w lidze. Każdy będzie walczył więc o pełną pulę.

PressFocus Na zdjęciu: Aston Villa

Molineux Stadium Premier League Wolverhampton Aston Villa 3.00 3.30 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 maja 2023 16:54 .

Wolves – Aston Villa: przewidywania na mecz

Przed nami dość wyrównane spotkanie w ramach 35 kolejki Premier League. Wolverhampton na własnym stadionie podejmie zespół Aston Villi. Choć mecz nie ma wyraźnego faworyta, to można jednak odnieść wrażenia, że to goście są stawiani w roli delikatnego faworyta. Przynajmniej przez bukmacherów.

Aston Villa bowiem wciąż walczy o europejskie puchary, a zespół Wolves znajduje się na 14. miejscu w tabeli ligi angielskiej i nie może jeszcze sobie odpuścić żadnego spotkania. Należy jednak pamiętać, że obie ekipy w poprzedniej kolejce zaznały porażki. Choć jej rozmiary znacząco się od siebie różnią. Podopieczni Julena Lopeteguiego ulegli Brighton 0:6, a “The Villans” przegrali na wyjeździe 0:1 z Manchesterem United. Nasz typ na to spotkanie: powyżej 1,5 bramki.

Wolves – Aston Villa: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu ekip są dość podobne. Aston Villa w ostatnich pięciu spotkaniach tylko raz uległa rywalowi. Było to ostatnie starcie z Manchesterem United, gdzie drużyna Unai’a Emery’ego przegrała 0:1. Z kolei Wolves w tym samym okresie czasu dwukrotnie musiało uznać wyższość rywali. Przegrywali oni bowiem z Brighton 0:6 i Leicester 1:2.

Wolves – Aston Villa: sytuacja kadrowa

W obu ekipach są pewne problemy zdrowotne. W zespole Wolverhampton na boisku nie zobaczymy Sasy Kalajdzicia, a także Chiquinho. Swoje zmartwienia ma też Unai Emery. Drużynie ostatnio nie mogli pomóc zmagający się z urazami: Coutinho, Kamara, Cash, czy Bailey.

Wolves – Aston Villa: historia

Historia spotkań pomiędzy obiema ekipami sięga wielu lat wstecz. Jednak w ostatnich pięciu spotkaniach, to ekipa Wolves była nieco lepsza od swoich sobotnich rywali. “Wilki” wygrywały bowiem dwukrotnie, dwa razy padał też remis, a tylko raz zwycięsko z tego starcia wyszła Aston Villa. W pierwszym meczu tego sezonu padł remis 1:1, bramki zdobywali Daniel Podence i Dany Ings.

Wolves – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Różnica w kursach na obie drużyny jest stosunkowo niewielka. Niemniej bukmacherzy upatrują większe faworyta w ekipie Aston Villi, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Kurs na zwycięstwo Wolverhampton wynosi około 3.00, zaś na wygraną gości mniej więcej 2.50. Remis wyceniany jest w okolicach 3.25. Przy okazji obstawiania tego meczu możesz skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez Fortunę. Dzięki niemu można liczyć na bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp wykorzystaj nasz kod promocyjny Fortuna GOAL.

Wolves – Aston Villa: kto wygra?

Wolves – Aston Villa: przewidywane jedenastki

Wolves – Aston Villa: transmisja

Spotkanie Wolves – Aston Villa będzie można oglądać na platformie Viaplay. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziano na godzinę 16:00 w sobotę 06 maja 2023 roku.

