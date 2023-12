Wolverhampton – Nottingham: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2023)

Wolverhampton - Nottingham Forest: typy, kursy, zapowiedź na mecz 16. kolejki Premier League. Dawaj ligowi średniacy zmierzą się na jednym boisku i będą próbować wyłonić zwycięzcę. Zapraszamy do zapoznania się z przewidywaniami na ten mecz.

IMAGO / David Klein / Sportimage Na zdjęciu: Danilo

Wolverhampton Nottingham Forest Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 grudnia 2023 16:28 .

Wolverhampton – Nottingham: przewidywania

Jednym z sobotnich starć w Premier League będzie rywalizacja ekipy Wolves z Nottingham Forest. Oba zespoły są w ligowej tabeli praktycznie sąsiadami, bowiem gospodarze plasują się na 13. lokacie, a goście na miejscu 16. To powoduje, że można spodziewać się wyrównanego meczu. Choć należy zaznaczyć, że to ekipy Wolverhampton jest w nieco lepszej dyspozycji. Niemniej mój typ na to spotkanie: BTTS.

Betfan 1.87 Oba zespoły zdobędą bramkę Zagraj!

Wolverhampton – Nottingham: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu zespołów są po prostu kiepskie i dobrze odzwierciedla to ich pozycja w tabeli ligi angielskiej. Gospodarze w pięciu ostatnich meczach wygrali dwukrotnie. Sensacyjnie z Tottenhamem 2:1 po golu w końcówce meczu oraz we wtorek w rywalizacji z beniaminkiem z Burnley 1:0. Z kolei ekipa Nottingham w analogicznym okresie czasu zainkasowała trzy oczka, pokonując ponad miesiąc temu Aston Villę 2:0.

Wolverhampton – Nottingham: historia

W ostatnich latach ekipy te spotykały się tylko dwukrotnie na poziomie Premier League. W pierwszym meczu padł wynik 1:1, a z kolei w rewanżu lepsza była ekipa Wolves. W między czasie były też starcia w Pucharze Anglii, gdzie raz wygrali sobotni goście, a raz gospodarze.

Wolverhampton – Nottingham: kursy bukmacherskie

Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z bonusu 200% od depozytu aż do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Wolverhampton – Nottingham: kto wygra?

Kto wygra? Wolves 0% Remis 0% Nottingham 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wolves

Remis

Nottingham

Wolverhampton – Nottingham: przewidywane składy

Wolverhampton Gary O’Neill 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Nottingham Forest Steve Cooper Wolverhampton Gary O’Neill 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Nottingham Forest Steve Cooper Rezerwowi ▼ 2 Matt Doherty 4 Santiago Bueno 6 Boubacar Traoré 9 Fábio Silva 18 Sasa Kalajdzic 20 Tommy Doyle 25 Daniel Bentley 27 Jean-Ricner Bellegarde 40 Tom King 1 Matt Turner 7 Neco Williams 8 Cheikhou Kouyate 10 Morgan Gibbs-White 11 Chris Wood 19 Moussa Niakhate 22 Ryan Yates 28 Danilo 35 Andrew Omobamidele Wolverhampton Gary O’Neill 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Nottingham Forest Steve Cooper Wolverhampton Gary O’Neill 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Nottingham Forest Steve Cooper Rezerwowi ▼ 2 Matt Doherty 4 Santiago Bueno 6 Boubacar Traoré 9 Fábio Silva 18 Sasa Kalajdzic 20 Tommy Doyle 25 Daniel Bentley 27 Jean-Ricner Bellegarde 40 Tom King 1 Matt Turner 7 Neco Williams 8 Cheikhou Kouyate 10 Morgan Gibbs-White 11 Chris Wood 19 Moussa Niakhate 22 Ryan Yates 28 Danilo 35 Andrew Omobamidele

Wolverhampton – Nottingham: transmisja

Rywalizacja Wolves z ekipą Nottingham Forest dostępna będzie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji w sobotę 9 grudnia o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.