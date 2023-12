Wolverhampton – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (24.12.2024)

IMAGO / COLORSPORT / Ashley Western Na zdjęciu: Raheem Sterling

Wolverhampton – Chelsea: przewidywania

W wigilijne po południe czeka nas spotkanie Wolverhampton z Chelsea. W ramach 18. kolejki Premier League będzie to mecz praktycznie sąsiadów w tabeli. Bowiem ekipa gospodarzy zajmuje obecnie 13. miejsce w stawce, zaś goście raptem trzy pozycje wyżej. To oznacza, że najbliższy mecz może być bardzo wyrównany i rozstrzygać będą detale. Dlatego moim zdaniem odpowiedni typ na to spotkanie to postawienie na BTTS.

Wolverhampton – Chelsea: ostatnie mecze

Londyńczycy w ostatnich pięciu meczach zainkasowali raptem sześć punktów. Udało się wygrać w ostatniej kolejce z Sheffield United 2:0. Zaś na początku grudnia z ekipą Brighton po zaciekłej walce 3:2. To dwa zwycięstwa z raptem sześciu wygranych w tym sezonie. Z kolei ekipa Wolves w tym samym czasie zdobyła jeszcze mniej punktów, bo cztery. Gospodarze niedzielnego starcia wygrali z Burnley i podzielili się punktami z Nottingham.

Wolverhampton – Chelsea: historia

Historia spotkań obu tych zespołów w ostatnich latach jest oczywiście dość bogata. W poprzednim sezonie na Stamford Bridge padł wynik 3:0 dla Chelsea, zaś w rewanżu na stadionie Wolves, to gospodarze okazali się lepsi wygrywając 2:0. Szukając ostatniego remisu obu tych zespołów trzeba cofnąć się do maja 2022 roku, kiedy to padł wynik 2:2.

Wolverhampton – Chelsea: kursy bukmacherskie

Wolverhampton – Chelsea: kto wygra?

Wolverhampton – Chelsea: przewidywane składy

Wolverhampton Gary O’Neill 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Wolverhampton Gary O’Neill 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Rezerwowi ▼ 2 Matt Doherty 4 Santiago Bueno 6 Boubacar Traoré 9 Fábio Silva 17 Hugo Bueno 18 Sasa Kalajdzic 20 Tommy Doyle 25 Daniel Bentley 27 Jean-Ricner Bellegarde 2 Axel Disasi 13 Marcus Bettinelli 18 Christopher Nkunku 19 Armando Broja 29 Ian Maatsen 42 Alfie Gilchrist 47 Lucas Bergström 52 Alex Matos 54 Leo Castledine Wolverhampton Gary O’Neill 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Wolverhampton Gary O’Neill 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Rezerwowi ▼ 2 Matt Doherty 4 Santiago Bueno 6 Boubacar Traoré 9 Fábio Silva 17 Hugo Bueno 18 Sasa Kalajdzic 20 Tommy Doyle 25 Daniel Bentley 27 Jean-Ricner Bellegarde 2 Axel Disasi 13 Marcus Bettinelli 18 Christopher Nkunku 19 Armando Broja 29 Ian Maatsen 42 Alfie Gilchrist 47 Lucas Bergström 52 Alex Matos 54 Leo Castledine

Wolverhampton – Chelsea: transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay, a także na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 2. To starcie można obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł.

