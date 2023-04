Wolverhampton – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (08.04.2023)

Wolverhampton – Chelsea: typy i kursy na mecz Premier League. Na ratunek Chelsea przybył Frank Lampard, który poprowadzi zespół do końca sezonu. Anglik drugą edycję przygody z The Blues rozpocznie od meczu ligowego z Wolverhampton.

Molineux Stadium Premier League Wolverhampton Chelsea 4.10 3.50 1.97 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 kwietnia 2023 17:02 .

Wolverhampton – Chelsea, typy i przewidywania

Włodarze Chelsea zdecydowali się wymienić Grahama Pottera na Franka Lamparda, który ma za zadanie uratować sezon. The Blues wypadli już do drugiej dziesiątki Premier League, a z pięciu ostatnich meczów wygrali tylko jeden. Drużyna jest mocno niepoukładana, a od Lamparda oczekuje się, że wyciągnie przede wszystkim z zawodników ofensywnych to, co najlepsze.

Wolverhampton wielokrotnie w ostatnich latach stawiał się Chelsea, a kibice wierzą, że uda mu się dokonać tego po raz kolejny. Wilki uciekły już dawno ze strefy spadkowej, ale ich sytuacja wciąż nie jest stabilna. Mają tylko punkt przewagi nad 18. w tabeli Bournemouth, tak więc jedna kolejka pełna niekorzystnych wyników może sprawić, że wrócą do strefy spadkowej. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Wolverhampton – Chelsea, ostatnie wyniki

Wilki od 4 marca czekają na zwycięstwo. Ostatni raz trzy punkty udało się zanotować w starciu z Tottenhamem. Od tamtej pory przegrały z Newcastle i Leeds, a w ostatniej kolejce zremisowały 1:1 z Nottingham. To za mało, żeby myśleć o spokojnym utrzymaniu.

Chelsea po zwycięstwach nad Borussią Dortmund i Leicester znów wpadła w dołek. The Blues zremisowali 2:2 z Evertonem, a w 29. kolejce po fatalnym meczu przegrali 0:2 z Aston Villą. Ostatnie spotkanie to z kolei bezbramkowy remis z Liverpoolem.

Wolverhampton – Chelsea, sytuacja kadrowa

Z powodu czerwonej kartki zawieszony jest Jonny, a kontuzje wykluczają z gry Chiquinho i Kalajdzica. Niepewna jest również sytuacja Hwanga Hee-Chana, który nie grał w meczach z Leeds i Nottingham z powodu urazu.

Wciąż niezdolny do gry jest Thiago Silva, którego na pewno zabraknie w meczu z Wolverhamptonem. Do grona zawodników kontuzjowanych należy doliczyć także Cesara Azpilicuetę i Armando Broję. Poza kadrą od wielu tygodni jest również Pierre-Emerick Aubameyang, który nie należał do ulubieńców Grahama Pottera.

Wolverhampton – Chelsea, historia

Poprzedni mecz ligowy między tymi zespołami zakończył się wysoką wygraną Chelsea. The Blues pokonali Wilki 3:0 po golach Havertza, Pulisicia i Brojy. Wolverhampton może pochwalić się dobrym bilansem spotkań bezpośrednich z The Blues. Licząc pięć poprzednich meczów, Wilki zremisowały trzy z nich, a jeden udało się wygrać.

Wolverhampton – Chelsea, kursy bukmacherskie

Wolverhampton – Chelsea, kto wygra

Wolverhampton – Chelsea, przewidywane składy

Wolverhampton: Jose Sa – Semedo, Dawnson, Kilman, Toti – Neves, Lemina, Traore, Moutinho, Matheus Nunes – Cunha

Chelsea: Kepa – Fofana, Koulibaly, Cucurella – James, Kante, Fernandez, Kovacic, Chilwell – Havertz, Joao Felix

Wolverhampton – Chelsea, transmisja

Spotkanie Wolverhampton z Chelsea obejrzycie wyłącznie za pośrednictwem platformy Viaplay. Oznacza to, że nie znajdziecie z niego transmisji w polskiej telewizji. Początek rywalizacji w sobotę o godzinie 16:00.

