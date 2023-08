Wolverhampton - Brighton & Hove Albion: typy i kursy na mecz 2. kolejki Premier League. Podopieczni Gary'ego O'Neila w nadchodzącym spotkaniu zmierzą się na własnym obiekcie z drużyną "Mew". Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów. Początek rywalizacji na Molineux Stadium w sobotę (19 sierpnia) o godzinie 16:00.

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Solly March

Wolverhampton Brighton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 sierpnia 2023 16:05 .

Wolves – Brighton, typy bukmacherskie

Wolverhampton Wanderers w drugiej kolejce nowego sezonu Premier League zmierzy się na własnym stadionie z Brighton & Hove Albion. Zespoły podchodzą do tego meczu w odmiennych nastrojach, ponieważ w pierwszej serii gier zawodnicy Wolves polegli w starciu z Manchesterem United, podczas gdy podopieczni Roberto De Zerbiego odnieśli okazałe zwycięstwo nad Luton Town. Jedni będą chcieli odnieść pierwsze zwycięstwo, natomiast drudzy będą chcieli dorzucić kolejne trzy punkty do dorobku. Sobotni mecz zapowiada się niezwykle ciekawie, a my spodziewamy się, że obie ekipy nie zdołają zakończyć rywalizacji z czystym kontem. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak

STS 1.69 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

Wolves – Brighton, ostatnie wyniki

Tak jak wcześniej wspominaliśmy, drużyna prowadzona przez Gary’ego O’Neila w pierwszej kolejce przegrała z Manchesterem United (0:1). Natomiast w poprzednich czterech oficjalnych meczach sparingowych Wolverhampton odniosło dwa zwycięstwa (1:0 z Porto, a także 3:1 z Rennes) oraz zanotowali dwukrotnie remis (1:1 z Celticiem oraz 0:0 z Luton Town)

Wiele osób martwiło się o dyspozycję w meczach sparingowych podopiecznych Roberto De Zerbiego. W czterech rozegranych spotkaniach towarzyskich odnieśli tylko jedno zwycięstwo (2:0 z Brentford), zanotowali jeden remis (1:1 z Rayo Vallecano), a także ponieśli dwie porażki (3:4 z Chelsea oraz 1:2 z Newcastle United). Ale w pierwszej kolejce sezonu Premier League odnieśli okazałe zwycięstwo nad beniaminkiem Luton Town (4:1).

Wolves – Brighton, historia

W poprzednim sezonie w starciach między tymi zespołami dwukrotnie zwyciężały “Mewy”. Na wyjeździe pokonali Wolverhampton 3:2, natomiast na własnym stadionie rozgromili rywali aż 6:0. Natomiast we wcześniejszych spotkaniach raz tyle zwyciężyli zawodnicy Brighton (3:0), a dwukrotnie po trzy punkty sięgnęła ekipa z Molineaux Stadium (2:1 oraz 1:0).

Wolves – Brighton, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania jest zespół Brighton & Hove Albion. Choć to za zespołem Wolverhampton będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu z trybun. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie sięgają nawet 3.90, podczas gdy na wygraną “Mew” wynoszą około 1.90. Bukmacher STS przygotował natomiast ciekawą ofertę dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka. To doskonała okazja, aby zaryzykować nic nie tracąc.

Wolves – Brighton, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Wolves 0% remisem 0% wygraną Brighton 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Wolves

remisem

wygraną Brighton

Wolves – Brighton, przewidywane składy

Wolverhampton (Przewidywany skład) 4-3-3 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Wolverhampton (Przewidywany skład) 4-3-3 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Gary O’Neill Roberto De Zerbi Rezerwowi 2 Matt Doherty

6 Boubacar Traoré

11 Hee-Chan Hwang

18 Sasa Kalajdzic

24 Toti Gomes

25 Daniel Bentley

29 Fábio Silva

59 Joe Hodge

64 Hugo Bueno Bart Verbruggen 1

Igor 3

Adam Webster 4

Julio Enciso 11

Steven Alzate 17

Billy Gilmour 27

Evan Ferguson 28

Joel Veltman 34

Facundo Buonanotte 40 Wolverhampton (Przewidywany skład) 4-3-3 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Wolverhampton (Przewidywany skład) 4-3-3 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Gary O’Neill Roberto De Zerbi Rezerwowi 2 Matt Doherty

6 Boubacar Traoré

11 Hee-Chan Hwang

18 Sasa Kalajdzic

24 Toti Gomes

25 Daniel Bentley

29 Fábio Silva

59 Joe Hodge

64 Hugo Bueno Bart Verbruggen 1

Igor 3

Adam Webster 4

Julio Enciso 11

Steven Alzate 17

Billy Gilmour 27

Evan Ferguson 28

Joel Veltman 34

Facundo Buonanotte 40

Wolves - Brighton, transmisja meczu

Mecz Wolverhampton Wanderers - Brighton & Hove Albion rozegrany zostanie w sobotę (19 sierpnia) o godzinie 16:00. Transmisja meczu dostępna będzie na platformie streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.