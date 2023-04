Wolverhampton – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (15.04.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Max Kilman

Wolverhampton – Brentford, typy i przewidywania

Jak ważne dla Wolverhampton Wanderers była wygrana z Chelsea w ostatniej kolejce, najlepiej świadczą reakcje zawodników. Wilki odskoczyły nieco od strefy spadkowej, dzięki czemu mogą podejść do rywalizacji z Brentford z poczuciem względnego komfortu. Zespół wygrał tylko dwa z ostatnich pięciu meczów, a najciekawsze jest to, że były to starcia z Tottenhamem i The Blues. Jak widać, Wolverhampton ma patent na drużyny Big Six.

Rzadko odnosi w ostatnim czasie zwycięstwa Brentford. Pszczoły czekają na kolejną wiktorię już od 15 marca i meczu z Southampton. W poprzedniej kolejce zaprezentowały się nieźle na tle silnego Newcastle, jednak poległy 1:2. Drużyna przede wszystkim zależna jest od bramek Ivana Toneya. Anglik rozgrywa prawdopodobnie najlepszy sezon w karierze i ma na koncie już 18 trafień w Premier League. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Wolverhampton – Brentford, ostatnie wyniki

W 30. kolejce Wolverhampton odniósł arcyważne zwycięstwo 1:0 w meczu z Chelsea. Wcześniej Wilki zremisowały 1:1 z Nottingham Forest, a także przegrały 2:4 z Leeds i 1:2 z Newcastle.

Brentford od czterech kolejnych meczów czeka na zwycięstwo. Po wygranej nad Southamptonem nadeszły dwa remisy z Leicester i Brighton. Później było już gorzej. Pszczoły poległy w rywalizacji z Manchesterem United i Newcastle.

Wolverhampton – Brentford, sytuacja kadrowa

W ekipie Wolverhampton wciąż kontuzje leczą Chiquinho, Jonny i Sasa Kalajdzic. Całej trójki na pewno zabraknie w sobotnim meczu z Brentford. Rywal Wilków również musi radzić sobie z absencjami. Urazy wykluczyły z gry Kristoffera Ajera, a także Keane Lewisa-Pottera.

Wolverhampton – Brentford, historia

Bilans bezpośrednich meczów w ostatnich latach jest korzystniejszy dla Wolverhamptonu. Wilki przegrały tylko jeden na pięć meczów z Brentford. Oprócz tego zanotował trzy remisy i zwycięstwo. W obecnej kampanii, na wyjeździe Wolverhampton zremisował 1:1. Oglądaliśmy wówczas wyjątkowo wyrównane starcie.

Wolverhampton – Brentford, kursy bukmacherskie

Mecz na Molineux Stadium nie ma wyraźnego faworyta. Nieco niższe kursy bukmacherzy oferują jednak na wygraną Wolverhampton – ok. 2.55. Typ na zwycięstwo Brentford to 3.00. Najwyżej bukmacherzy wyceniają remis – w przedziale od 3.05 do 3.25. Obstawiając ten mecz, koniecznie skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Betfan. Dzięki niemu możecie liczyć na zakład bez ryzyka aż do 600 PLN. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kod promocyjny GOAL.

Wolverhampton – Brentford, kto wygra

Wolverhampton – Brentford, przewidywane składy

Wolverhampton: Jose Sa – Semedo, Dawson, Kilman, Toti – Matheus Nunes, Joao Gomes, Lemina, Podence – Cunha, Costa

Brentford: Raya – Hickey, Jansson, Pinnock, Mee, Henry – Dasilva, Norgaard, Jensen – Toney, Schade

Wolverhampton – Brentford, transmisja

Niestety, spotkania Wolverhampton Wanderers z Brentford nie obejrzycie w polskiej telewizji. Transmisja dostępna będzie jedynie na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu w sobotę 15 kwietnia o godzinie 16:00.

