Włochy – Malta: typy, kursy, zapowiedź (14.10.2023)

fot. Imago / IPA Sport / ABACA / BRIPASport Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Włochy Malta Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 października 2023 22:55 .

Włochy – Malta, typy na mecz i przewidywania

Reprezentacja Włoch prezentuje przyzwoitą dyspozycję w ramach eliminacji do Euro 2024. Squadra Azzurra w tym sezonie wygrała jak na razie dwa spotkania, w jednym meczu zremisowała i w jednym starciu przegrała. Aktualnie podopieczni Luciano Spallettiego zajmują drugie miejsce w tabeli grupy C. Wygrana jest jednocześnie dla Włochów niezbędna, aby zapewnić pozycję w bezpiecznej strefie.

Reprezentacja Malty to natomiast zdecydowanie europejski outsider. W tej kampanii przegrała jak na razie wszystkie mecze w eliminacjach do mistrzostw Europy. W związku z tym są czerwoną latarnią w grupie C. Maltańczycy przegrali w dwunastu z ostatnich trzynastu spotkań w eliminacjach do Euro 2024. Trudno wyobrazić sobie zatem inne rozstrzygnięcie niż wygraną gospodarzy. Typ: wygrana Włochów.

Włochy – Malta, sytuacja kadrowa

Obie drużyny przystąpią do potyczki osłabione. W szeregach aktualnych mistrzostw Europy nie będą mogli zagrać: Federico Chiesa, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni, Ciro Immobile i Ivan Provedel. Tymczasem u gości nie będą mogli wystąpić: Teddy Teuma, Jodi Jones oraz Steve Borg.

Włochy – Malta, ostatnie wyniki

Podopieczni Luciano Spallettiego są od trzech meczów bez wygranej. Włosi w pokonanym polu zostawili Holandię (3:2) i Ukrainę (2:1). Z kolei z Macedonią Północną piłkarze Squadra Azzurra zremisowali (1:1).

Zespół Michele Marcoliniego przegrał natomiast w trzech z czterech ostatnich spotkań. Jedyne zwycięstwo Maltańczycy zaliczyli w konfrontacji przeciwko Gibraltarowi (1:0).

Włochy – Malta, historia

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w marcu tego roku. Wówczas reprezentacja Włoch wygrała dwoma golami (2:0). Ogólnie Squadra Azzurra może pochwalić się dziewięcioma z rzędu zwycięskimi meczami nad Maltą.

Włochy – Malta, kursy

Kurs na remis w Betfan zakłady bukmacherskie wynosi 13.00. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z bonusu 200 procent do 300 zł.

Włochy – Malta, przewidywane składy

Nie tylko z powodu absencji zdrowotnych Włosi będą osłabieni w sobotni wieczór. Sandro Tonali i Nicolo Zaniolo zostali w czwartek odesłani do domu do swoich klubów Premier League po przesłuchaniu w sprawie oskarżeń o branie udziału w zakładach bukmacherskich na nielegalnych platformach. W ofensywie aktualnych mistrzów Europy spodziewani są tym samym Giacomo Raspadori i Domenico Berardi. W reprezentacji Malty warto zwrócić uwagę na Kyriana Nwoko i Jodiego Jonesa.

Włochy Luciano Spalletti 4-3-3 Przewidywany skład 5-3-2 Przewidywany skład Malta Michele Marcolini Włochy Luciano Spalletti 4-3-3 Przewidywany skład 5-3-2 Przewidywany skład Malta Michele Marcolini Rezerwowi ▼ 4 Cristiano Biraghi 6 Destiny Udogie 9 Gianluca Scamacca 11 Moise Kean 12 Guglielmo Vicario 13 Matteo Darmian 14 Federico Gatti 16 Bryan Cristante 17 Francesco Acerbi 19 Giacomo Bonaventura 22 Alex Meret 25 Gianluca Mancini 26 Ivan Provedel 27 Stephan El Shaarawy Kurt Shaw 5 Paul Mbong 8 Luke Montebello 9 Alexander Satariano 11 Brandon Paiber 12 Dunstan Vella 15 Jake Galea 16 Ferdinando Apap 17 Jurgen Degabriele 18 Juan Corbalan 19 Yannick Yankam 20 Jean Borg 21 Nicky Muscat 22 Rashed Al-Tumi 24 Stephen Pisani 25 Włochy Luciano Spalletti 4-3-3 Przewidywany skład 5-3-2 Przewidywany skład Malta Michele Marcolini Włochy Luciano Spalletti 4-3-3 Przewidywany skład 5-3-2 Przewidywany skład Malta Michele Marcolini Rezerwowi ▼ 4 Cristiano Biraghi 6 Destiny Udogie 9 Gianluca Scamacca 11 Moise Kean 12 Guglielmo Vicario 13 Matteo Darmian 14 Federico Gatti 16 Bryan Cristante 17 Francesco Acerbi 19 Giacomo Bonaventura 22 Alex Meret 25 Gianluca Mancini 26 Ivan Provedel 27 Stephan El Shaarawy Kurt Shaw 5 Paul Mbong 8 Luke Montebello 9 Alexander Satariano 11 Brandon Paiber 12 Dunstan Vella 15 Jake Galea 16 Ferdinando Apap 17 Jurgen Degabriele 18 Juan Corbalan 19 Yannick Yankam 20 Jean Borg 21 Nicky Muscat 22 Rashed Al-Tumi 24 Stephen Pisani 25

Włochy – Malta, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Włochów 0% Wygrana Maltańczyków 0% Remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Włochów

Wygrana Maltańczyków

Remisem

Włochy – Malta, transmisja meczu

Sobotnie starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Extra od godziny 20:45. W internecie spotkanie można z kolei śledzić dzięki usłudze Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.