Wisła Płock - Zagłębie Sosnowiec: typy i kursy na mecz 19. kolejki rozgrywek Fortuna 1 Ligi. "Nafciarze" w zbliżającym się spotkaniu podejmą zespół prowadzony przez Artura Derbina. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji w Płocku już w piątek (15 grudnia) o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Fabian Hiszpański

Wisła Płock Zagłębie Sosnowiec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 grudnia 2023 11:30 .

Wisła Płock – Zagłębie Sosnowiec, typy bukmacherskie

Wisła Płock w ramach 19. kolejki rozgrywek Fortuna 1 Ligi przed własną publicznością podejmie Zagłębie Sosnowiec. Będzie to starcie drużyn, które nie zaliczą pierwszej części sezonu do udanych. Gospodarze piątkowego pojedynku na ten moment zajmują dopiero 10. lokatę w tabeli, natomiast ich rywale są czerwoną latarnią ligi. Ja spodziewam się meczu zaciętego, które ostatecznie padnie łupem “Nafciarzy”. Mój typ: wygrana Wisły Płock

Fortuna 1.72 wygrana Wisły Płock Zagraj!

Wisła Płock – Zagłębie Sosnowiec, ostatnie wyniki

Wisła Płock w ostatnich tygodniach prezentuje solidną formę, choć jest ona wciąż daleka od ideału. “Nafciarze” w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali odnieść trzy zwycięstwa (2:1 z Chrobrym Głogów, 2:0 z Odrą Opole i 2:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała), zaliczyć jeden remis (2:2 z Motorem Lublin), a także ponieść jedną porażkę (0:1 ze Zniczem Pruszków).

Zagłębie Sosnowiec natomiast prezentuje się kiepsko i nieprzypadkowo znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli. Piłkarze Artura Derbina w pięciu ostatnich spotkaniach zaliczyli jeden remis (0:0 z Wisłą Kraków) oraz ponieśli cztery porażki (1:2 z Górnikiem Zabrze w Pucharze Polski, 1:3 z Arką Gdynia, 0:2 z Miedzią Legnica i 0:4 z Motorem Lublin).

Wisła Płock – Zagłębie Sosnowiec, historia

W tym sezonie obie drużyny już miały okazje się spotkać ze sobą. Rywalizacja w Sosnowcu wówczas zakończyła się podziałem punktów (1:1).

Wisła Płock – Zagłębie Sosnowiec, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego spotkania jest Wisła Płock. Jeśli rozważasz typ na ich zwycięstwo, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.75 – 1.80, podczas gdy na wygraną Zagłębia Sosnowiec sięgają nawet 4.50. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Wisła Płock – Zagłębie Sosnowiec, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Wisły Płock 0% remisem 0% wygraną Zagłębia Sosnowiec 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Wisły Płock

remisem

wygraną Zagłębia Sosnowiec

Wisła Płock – Zagłębie Sosnowiec, przewidywane składy

Wisła Płock: Gradecki – Czajka, Chrzanowski, Szymański – Hiszpański, Gric, Szwoch, Cielemęcki – Laskowski, Kocyła – Sekulski

Zagłębie Sosnowiec: Kos – Caliński, Bykow, Dalić – Klupś, Karwot, Guezen, Ziemann – Valencia, Zielonka – Fabry

Wisła Płock – Zagłębie Sosnowiec, transmisja meczu

Spotkanie Wisły Płock z Zagłębiem Sosnowiec będzie transmitowane w telewizji na kanale Polsat Sport Extra. Początek rywalizacji już w piątek (13 grudnia) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.