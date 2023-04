Wisła Płock – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (08.04.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Filip Starzyński

Wisła Płock – Zagłębie Lubin, typy i przewidywania

W sobotę 8 kwietnia o godzinie 12:30 Wisła Płock na własnym stadionie podejmie Zagłębie Lubin w spotkaniu 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jeśli chodzi o ligową tabelę, to oba zespoły dzielą tylko dwa punkty, dlatego możemy spodziewać się ciekawego widowiska. Ewentualne zwycięstwo zarówno dla gospodarzy, jak i gości może mieć kluczowe znaczenie w kontekście utrzymania się na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

W każdym z ostatnich czterech meczów Nafciarzy z Miedziowymi padało powyżej 2.5 gola. Nasz typ: powyżej 2.5 bramki.

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast, że w tym spotkaniu obejrzymy mniej goli. Typ Kuby: poniżej 2.5 bramki.

Wisła Płock – Zagłębie Lubin, sytuacja kadrowa

Wydaje się, że Pavol Stano oraz Waldemar Fornalik mogą spać spokojnie – nie ma żadnych informacji o absencjach spowodowanych kontuzjami czy zawieszeniami za kartki zarówno w Wiśle Płock, jak i w Zagłębiu Lubin.

Wisła Płock – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Bilans Wisły Płock w trzech ostatnich meczach w ramach PKO BP Ekstraklasy to remis z Radomiakiem Radom (1:1), porażka z Górnikiem Zabrze (2:3) oraz remis z Widzewem Łódź (1:1). Zagłębie Lubin w tym samym czasie także zdobyło dwa punkty – 0:0 z Wartą Poznań, 2:2 z Jagiellonią Białystok i 0:1 z Pogonią Szczecin.

Wisła Płock – Zagłębie Lubin, historia

Spotkania pomiędzy Wisłą Płock a Zagłębiem Lubin z reguły są bardzo wyrównane. Pięć poprzednich takich meczów to trzy zwycięstwa Nafciarzy i dwie wygrane Wisły Płock, która triumfowała w dwóch ostatnich starciach obu drużyn.

Wisła Płock – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

W sobotnim meczu nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na Wisłę Płock wynosi mniej więcej 2.50, remis jest wyceniany na 3.50, a kurs na gości to około 2.75. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to możecie skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Wisła Płock – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

Wisła Płock – Zagłębie Lubin, kto wygra?

Wisła Płock – Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzicie 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Orlen Stadionie w sobotę 8 kwietnia o godzinie 12:30.

