Będąca w kryzysie Wisła Płock, w 22. kolejce Ekstraklasy zagra z Pogonią Szczecin. Będzie to drugie niedzielne spotkanie zaplanowane na 26 lutego.

Wisła Płock – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Starcie w Płocku będzie trzecim wyjazdowym meczem dla Pogoni w 2023 roku. Szczecinianie na razie zdobyli w nich tylko punkt. Kuba Olkiewicz spodziewa się przełamania w tej kwestii i typuje wygraną przyjezdnych.

Wisła Płock w 2023 roku ma problemy ze skutecznością. Płocczanie rozegrali trzy mecze, ale do siatki trafili dopiero ostatnio w potyczce z Miedzią. Nie warto się zatem prawdopodobnie nastawiać na ofensywne widowisko. Stąd też nasz typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Wisła Płock – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Pavol Stano nie będzie miał do dyspozycji trzech zawodników. Za czerwoną kartkę pauzuje Jakub Rzeźniczak. Kontuzjowani są zaś Miroslav Gono i Łukasz Sekulski. Jens Gustafsson przy ustalaniu składu musi pominąć trzy nazwiska. Problemy zdrowotne mają: Michał Kucharczyk, Kacper Smoliński oraz Stanisław Wawrzynowicz.

Wisła Płock – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Zdecydowanie nie tak piłkarską wiosnę wyobrażała sobie Wisła Płock. Nafciarze na początku polegli w Gdańsku z Lechią. Pavol Stano powodów do zadowolenia nie miał też przeciwko Lechowi, który wygrał w Płocku do zera. Ostatnio Wisłę pokonała nawet broniąca się przed spadkiem Miedź Legnica.

Sporo krytyki wysłuchała także Pogoń. Szczecinianie w pierwszym w tym roku meczu, zremisowali z Widzewem Łódź. Później było gorzej. Jens Gustafsson i spółka polegli w konfrontacji ze Śląskiem Wrocław i Jagiellonią Białystok. Przełamanie nadeszło dopiero niedawno, przeciwko Warcie Poznań (wygrana 3:1).

Wisła Płock – Pogoń Szczecin, historia

Pierwsza w tym sezonie konfrontacja Wisły i Pogoni, nie wyłoniła triumfatora. Na stadionie w Szczecinie padły cztery gole, po dwa dla każdej z ekip.

Wisła Płock – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherów

Wisła Płock – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Wisła Płock – Pogoń Szczecin, kto wygra mecz?

Wisła Płock – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 26 lutego. Początek meczu w Płocku zaplanowano na godzinę 15:00. Telewizyjną transmisję z tej potyczki można śledzić w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia spotkania w usłudze CANAL+ Online.