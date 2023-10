Wisła Płock – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (07.10.2023)

Wisła Płock - Arka Gdynia: typy i kursy na mecz 11. kolejki rozgrywek Fortuna 1 Ligi. Faworyci do bezpośredniego awansu do Ekstraklasy, "Nafciarze", w nadchodzącym spotkaniu zmierzą się z zespołem prowadzonym przez Wojciecha Łobodzińskiego. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów. Początek rywalizacji w Płocku już w sobotę (7 października) o godzinie 20:00.

PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Gradecki

Wisła Płock Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 października 2023 07:52 .

Wisła – Arka, typy bukmacherskie

Wisła Płock w zbliżającym się meczu Fortuna 1 Ligi podejmie na własnym stadionie Arkę Gdynia. “Nafciarze” pozytywnie weszli w nowy sezon, mimo kilku wpadek są realnym faworytem do bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Natomiast zespół prowadzony przez Wojciecha Łobodzińskiego mógł sobie lepiej wyobrażać start rozgrywek, a do tego w ostatnim czasie doszły problemy pozaboiskowe w klubie. To spotkanie może być niezwykle ciekawe i zacięte. Mój typ: wygrana Wisły Płock

Wisła – Arka, ostatnie wyniki

Tak jak wcześniej wspominaliśmy, drużyna Wisły Płock dość pozytywnie weszła w sezon i zajmuje obecnie 4. lokatę w ligowej tabeli. Pięć ostatnich spotkań “Nafciarzy”, to trzy zwycięstwa (3:0 z Polonią Warszawa, 1:0 ze Stalą Rzeszów i 4:1 z GKS-em Tychy), jeden remis (0:0 z Wisłą Kraków), a także jedna porażka (1:3 z GKS-em Tychy w Pucharze Polski).

Natomiast Arka Gdynia to drużyna grająca mocno w kratkę, dlatego okupują dopiero 11. lokatę w ligowej tabeli. Zespół Wojciecha Łobodzińskiego w ostatnich pięciu spotkaniach odniósł trzy zwycięstwa (2:1 z Miedzią Legnica, 2:0 z Miedzią Legnica w Pucharze Polski, a także 2:0 z Motorem Lublin) oraz poniósł dwie porażki (0:1 z Odrą Opole i 0:1 z Chrobrym Głogów).

Wisła – Arka, historia

Obie drużyny ostatni raz miały okazje stanąć naprzeciw siebie w czerwcu 2022 roku. Wówczas w spotkaniu towarzyskim po zwycięstwo sięgnęła drużyna z Płocka. We wcześniejszych czterech spotkaniach między tymi zespołami dwukrotnie wygrała drużyna Wisły, a także padł dwukrotnie remis.

Wisła – Arka, kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem sobotniego spotkania jest drużyna Wisły Płock. To właśnie za “Nafciarzami” będzie przemawiał atut własnego boiska oraz dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy to kursy na takie zdarzenie wynoszą mniej więcej 2.15, podczas gdy na zwycięstwo Arki Gdynia oscylują w okolicach 3.20 – 3.30. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Wisła – Arka, kto wygra?

Wisła – Arka, przewidywane składy

Wisła Płock: Gradecki – Niepsuj, Szymański, Czajka, Spremo – Gric, Szwoch – Thiakane, Chrupalla, Srecković – Sekulski

Arka Gdynia: Lenarcik – Stolc, Azatsky, Gojny – Lipkowski, Gol, Milewski, Predenkiewicz – Capanni, Skóra – Czubak.

Wisła – Arka, transmisja meczu

Spotkanie Wisły Płock z Arką Gdynia będzie transmitowane w polskiej telewizji na kanale Polsat Sport Premium 2. Początek rywalizacji między tymi drużynami już w sobotę (7 października) o godzinie 20:00.

