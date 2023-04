Wisła Kraków – Stal Rzeszów: typy, kursy, zapowiedź (14.04.2023)

Wisła - Stal: typy i kursy na mecz 1 Ligi. Biała Gwiazda w piątkowy wieczór będzie starała się wrócić na zwycięski tor. Do meczu ze Stalą przystąpi w roli zdecydowanego faworyta.

1. liga Wisła Kraków Stal Rzeszów 1.65 4.10 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2023 19:42 .

Wisła – Stal, typy bukmacherskie

Piłkarze Wisły do piątkowego spotkania przystąpią z zamiarem rehabilitacji za ostatnie potknięcie w Niepołomicach. Podopieczni Radosława Sobolewskiego zdają sobie również sprawę, że licząc na wywalczenie bezpośredniego awansu do Ekstraklasy, muszą wykorzystywać atut własnego boiska i odprawiać rywali z kwitkiem. Po zespole Wisły spodziewamy się w piątek dużej determinacji w dążeniu do odniesienia zwycięstwa i nie przewidujemy innego rozstrzygnięcia. Nasz typ: wygrana Wisły

Wisła – Stal, zakład bez ryzyka 100 zł

Wisła – Stal, ostatnie wyniki

Na siedmiu meczach zakończyła się seria kolejnych ligowych zwycięstw Wisły Kraków. Biała Gwiazda, która fantastycznie rozpoczęła rundę wiosenną, przed tygodniem przegrała 1:2 w wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice. Nie wykorzystała tym samym szansy awansu na drugą lokatę. Zamiast tego do piątkowego spotkania ze Stalą przystąpi z czwartego miejsca, po tym jak w tygodniu przeskoczył ją zespół Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.

W meczu ze Stalą Wisła będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska, na którym wygrała cztery ostatnie spotkania. Z Krakowa bez punktów w ostatnich tygodniach wracały drużyny Resovii (0:2), Odry Opole (1:2), GKS-u Tychy (1:2) i Chrobrego Głogów (1:4).

Zespół Stali plasuje się obecnie na ósmym miejscu w tabeli, ale w ostatnim czasie nie zachwyca na wyjazdach. Stal nie wygrała żadnego z pięciu ostatnich meczów na boiskach rywali. W tym roku zdobyła tylko jeden punkt w czterech wyjazdowych pojedynkach. Ekipa z Rzeszowa do meczu przystąpi jednak w dobrych nastrojach, po tym jak w ostatniej kolejce rozgromiła u siebie 6:0 Skrę Częstochowa.

Wisła – Stal, historia

Wisła w piątkowy wieczór będzie chciała także zrewanżować się Stali za porażkę z rundy jesiennej. Wówczas spotkanie w Rzeszowie zakończyło się wygraną 2:1 gospodarzy, choć to Biała Gwiazda jako pierwsza wyszła na prowadzenie po trafieniu Żyro. Stal odpowiedziała jednak dwoma trafieniami Michalika.

Wisła – Stal, kursy bukmacherskie

Wisła przystąpi do piątkowego meczu w roli wyraźnego faworyta. Również bukmacherzy dają gospodarzom zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo. Rozważając typ na wygraną Wisły możemy liczyć na kursy w okolicy 1.62 – 1.67. Przy okazji tego meczu można również skorzystać w STS z zakładu bez ryzyka 100 zł. Otrzymasz go podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Wisła – Stal, kto wygra?

Wisła – Stal, przewidywane składy

Sytuacja kadrowa Wisły nie uległa zmianie od ubiegłego tygodnia. Przeciwko Stali trener Radosław Sobolewski nie będzie mógł skorzystać z usług Jakuba Błaszczykowskiego, Konrada Gruszkowskiego, Jakuba Krzyżanowskiego, Patryka Plewki, Igora Sapały, Piotra Starzyńskiego i Alana Urygi.

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Moltenis, Junca – Villar, Tachi, Igbekeme, Mula – Fernandez – Rodado

Stal: Bąkowski – Polowiec, Pajnowski, Oleksy, Głowacki – Michalik, Poczobut, Danielewicz, Wolski, Prokić – Mustafajew

Wisła – Stal, transmisja meczu

Mecz Wisła Kraków – Stal Rzeszów w ramach 26. kolejki 1 Ligi rozegrany zostanie w piątek (14 kwietnia) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra.

