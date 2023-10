PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew Łódź Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 października 2023 17:21 .

Widzew Łódź – Stal Mielec, typy i przewidywania

Zarówno Widzew Łódź, jak i Stal Mielec nie jest w najlepszej formie. Widzewiacy oraz Biało-Niebiescy staną naprzeciwko siebie w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Czy któraś z tych drużyn wreszcie się przełamie i zdobędzie cenne trzy oczka, czy może będzie “dwóch rannych” i nastąpi podział punktów? O tym przekonamy się już w najbliższą sobotę, 7 października.

Stal Mielec przegrała 6 z ostatnich 10 meczów wyjazdowych. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.

STS 1.95 Zwycięstwo Widzewa Łódź Przejdź do STS

Widzew Łódź – Stal Mielec, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Filipa Przybułka, Jana Krzywańskiego, Serafina Szoty i Frana Alvareza, a także pauzujących za kartki Fabio Nunesa oraz Jordiego Sancheza. Po stronie gości nie zobaczymy Kamila Pajnowskiego i Piotra Wlazły.

Widzew – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Filip Przybulek Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Połowa października 2023 Uraz mięśnia Połowa października 2023 Jan Krzywanski Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Połowa października 2023 Uraz mięśnia Połowa października 2023 Serafin Szota Skręcona kostka Skręcona kostka Powrót: Koniec października 2023 Skręcona kostka Koniec października 2023 Fran Álvarez Złamany palec Złamany palec Powrót: Połowa października 2023 Złamany palec Połowa października 2023 Fabio Nunes Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Jordi Sánchez Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Filip Przybulek Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Połowa października 2023 Uraz mięśnia Połowa października 2023 Jan Krzywanski Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Połowa października 2023 Uraz mięśnia Połowa października 2023 Serafin Szota Skręcona kostka Skręcona kostka Powrót: Koniec października 2023 Skręcona kostka Koniec października 2023 Fran Álvarez Złamany palec Złamany palec Powrót: Połowa października 2023 Złamany palec Połowa października 2023 Fabio Nunes Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Jordi Sánchez Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu

Stal - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Kamil Pajnowski Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Połowa października 2023 Fizyczny dyskomfort Połowa października 2023 Piotr Wlazło Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Kamil Pajnowski Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Połowa października 2023 Fizyczny dyskomfort Połowa października 2023 Piotr Wlazło Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu

Widzew Łódź – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Podopieczni Daniela Myśliwca w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy przegrali 2:3 z Piastem Gliwice, a w 1/32 finału Pucharu Polski rozgromili Concordię Elbląg 4:0. Drużyna Kamila Kieresia w tym samym czasie na ligowym podwórku uległa Koronie Kielce 2:3, a wcześniej pokonała Odrę Opole 2:1 w rywalizacji pucharowej awansując tym samym do 1/16 finału rozgrywek.

Widzew Łódź – Stal Mielec, historia

Co ciekawe, w całej historii byliśmy świadkami tylko trzech spotkań pomiędzy tymi drużynami. Dwa z nich wygrała Stal Mielec, a raz triumfował Widzew Łódź.

Widzew Łódź – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu, przynajmniej na papierze, są gospodarze. Kurs na wygraną Widzewa Łódź wynosi około 2.00, a typ na zwycięstwo Stali Mielec to mniej więcej 4.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Widzew Łódź – Stal Mielec, przewidywane składy

Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź Rezerwowi ▼ 6 Leandro Messias 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 27 Alvis Jaunzems 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto Luis Silva 2 Juljan Shehu 6 Ernest Terpilowski 13 Pawel Zielinski 23 Antoni Klimek 47 Jakub Szymanski 74 Patryk Stepinski 95 Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź Rezerwowi ▼ 6 Leandro Messias 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 27 Alvis Jaunzems 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto Luis Silva 2 Juljan Shehu 6 Ernest Terpilowski 13 Pawel Zielinski 23 Antoni Klimek 47 Jakub Szymanski 74 Patryk Stepinski 95

Widzew Łódź – Stal Mielec, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Widzewa 100% remisem 0% zwycięstwem Stali 0% 11 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Widzewa

remisem

zwycięstwem Stali

Widzew Łódź – Stal Mielec, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można zatem obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł. Początek meczu na Stadionie Widzewa Łódź już w najbliższą sobotę, 7 października o godzinie 15:00.

Bonus 1560 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.