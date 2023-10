PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew Łódź – Ruch Chorzów, typy i przewidywania

Widzew Łódź w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy na własnym stadionie przyjmie Ruch Chorzów. Beniaminek PKO BP Ekstraklasy ma za sobą wstydliwą serię aż dziesięciu spotkań bez zwycięstwa, natomiast Widzewiacy od momentu zmiany trenera prezentują się bardzo dobrze. Klub z Serca Łodzi znajduje się w środku tabeli, natomiast Niebiescy są w strefie spadkowej.

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu, przynajmniej na papierze, są podopieczni Daniela Myśliwca. Boisko zweryfikuje, czy przewidywania się sprawdzą. Mój typ: zwycięstwo Widzewa Łódź.

Widzew Łódź – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Ruch Chorzów jest w bardzo słabej formie – ostatnio przegrał 0:3 z Pogonią Szczecin i zremisował 2:2 z Puszczą Niepołomice, natomiast z Pucharu Polski Niebieskich wyeliminowały… rezerwy Legii Warszawa (2:3). Widzew Łódź w tym samym czasie na ligowym podwórku poradził sobie ze Stalą Mielec (1:0), uległ Piastowi Gliwice (2:3), a w 1/32 Fortuna Pucharu Polski nie dał szans Concordii Elbląg (4:0).

Widzew Łódź – Ruch Chorzów, historia

W bezpośredniej rywalizacji lepiej od Niebieskich wypadają Widzewiacy. Pięć poprzednich spotkań między tymi zespołami to trzy wygrane Widzewa Łódź, jeden triumf Ruchu Chorzów i jeden remis. Obie drużyny po raz ostatni w Ekstraklasie mierzyły się w sezonie 2013/2014. Wówczas Niebiescy pokonali Widzewiaków 2:1, a do siatki trafili Filip Starzyński, Grzegorz Kuświk oraz Mateusz Cetnarski.

Widzew Łódź – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu, przynajmniej na papierze, są gospodarze. Kurs na wygraną Widzewa Łódź wynosi około 2.05, a typ na zwycięstwo Ruchu Chorzów to mniej więcej 3.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Widzew Łódź – Ruch Chorzów, przewidywane składy

Widzew – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Filip Przybulek Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek listopada 2023 Uraz mięśnia Początek listopada 2023 Serafin Szota Skręcona kostka Skręcona kostka Powrót: Połowa listopada 2023 Skręcona kostka Połowa listopada 2023 Fran Álvarez Złamany palec Złamany palec Powrót: Początek listopada 2023 Złamany palec Początek listopada 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Filip Przybulek Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek listopada 2023 Uraz mięśnia Początek listopada 2023 Serafin Szota Skręcona kostka Skręcona kostka Powrót: Połowa listopada 2023 Skręcona kostka Połowa listopada 2023 Fran Álvarez Złamany palec Złamany palec Powrót: Początek listopada 2023 Złamany palec Początek listopada 2023

Ruch - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Dawid Barnowski Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny Filip Starzynski Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek listopada 2023 Uraz mięśnia Początek listopada 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Dawid Barnowski Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny Filip Starzynski Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek listopada 2023 Uraz mięśnia Początek listopada 2023

Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Ruch Chorzów Jaroslaw Skrobacz Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Ruch Chorzów Jaroslaw Skrobacz Rezerwowi ▼ 2 Luis Silva 6 Juljan Shehu 9 Jordi Sánchez 13 Ernest Terpilowski 23 Pawel Zielinski 33 Jan Krzywanski 47 Antoni Klimek 80 Filip Przybułek 88 Ignacy Dawid 92 Fabio Nunes 95 Patryk Stepinski Michal Buchalik 1 Konrad Kasolik 2 Przemyslaw Szur 4 Patryk Sikora 8 Tomasz Foszmanczyk 10 Jan Sedlak 16 Dominik Steczyk 18 Pawel Baranowski 25 Kacper Michalski 26 Wiktor Dlugosz 27 Marcel Potoczny 32 Remigiusz Szywacz 71 Daniel Szczepan 95 Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Ruch Chorzów Jaroslaw Skrobacz Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Ruch Chorzów Jaroslaw Skrobacz Rezerwowi ▼ 2 Luis Silva 6 Juljan Shehu 9 Jordi Sánchez 13 Ernest Terpilowski 23 Pawel Zielinski 33 Jan Krzywanski 47 Antoni Klimek 80 Filip Przybułek 88 Ignacy Dawid 92 Fabio Nunes 95 Patryk Stepinski Michal Buchalik 1 Konrad Kasolik 2 Przemyslaw Szur 4 Patryk Sikora 8 Tomasz Foszmanczyk 10 Jan Sedlak 16 Dominik Steczyk 18 Pawel Baranowski 25 Kacper Michalski 26 Wiktor Dlugosz 27 Marcel Potoczny 32 Remigiusz Szywacz 71 Daniel Szczepan 95

Widzew Łódź – Ruch Chorzów, kto wygra?

Widzew Łódź – Ruch Chorzów, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można zatem obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł. Początek meczu na Stadionie Widzewa Łódź już w najbliższą niedzielę, 22 października o godz. 15:00.

