Widzew Łódź – Stal Mielec, typy i przewidywania

Widzew Łódź po bardzo udanej jesieni mocno zawodzi podczas rundy rewanżowej. Zespół Janusza Niedźwiedzia wygrał zaledwie jeden mecz ligowy w 2023 roku, ale w jeszcze gorszej dyspozycji jest Stal, która na wygraną czeka od 4 listopada i meczu z Zagłębiem Lubin. Choć zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Widzew to jednak trudno przewidzieć przebieg tego pojedynku. Sugerując się ostatnimi wynikami obu zespołów nie powinniśmy się jednak nastawiać na widowisko z dużą liczbą goli. Nasz typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Zdaniem Kuby Olkiewicza sobotnie spotkanie wygra Widzew. Choć łodzianie zawodzą w ostatnich tygodniach, to prezentują się znacznie lepiej niż Stal, a dodatkowo będą mieli atut własnego boiska. Jedyne zwycięstwo ligowe w 2023 roku Widzew odniósł właśnie na własnym obiekcie.

Widzew Łódź – Stal Mielec, sytuacja kadrowa

Jedynym nieobecnym w tym spotkaniu z powodu zawieszenia za kartki jest zawodnik Stali Mielec Kamil Kruk. Ponadto z powodu kontuzji w zespole Widzewa nie wystąpi Nunes, a w drużynie gości Gerbowski.

Widzew Łódź – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Widzew Łódź gra w kratkę w ostatnich tygodniach. Przed tygodniem tylko zremisował z Cracovią, a wcześniej pokonał Jagiellonię 2:0, ale w meczu towarzyskim. Było to jednak jedyne zwycięstwo drużyny prowadzonej przez Janusza Niedźwiedzia w ostatnich sześciu meczach. Pozostałe pięć to dwie porażki i trzy remisy.

Stal Mielec jeszcze nie wygrała w rundzie rewanżowej. Od początku 2023 roku mielczanie w meczach ligowych zaliczyli cztery remisy i pięciokrotnie schodzili z boiska pokonani. Obecnie notują serię dwóch remisów. Stal w poniedziałek podzieliła się punktami z Jagiellonią, a kolejkę wcześniej ze Śląskiem Wrocław. Te mecze przerwały serię czterech porażek z rzędu.

Widzew Łódź – Stal Mielec, historia

W pierwszym meczu obu drużyn rozegranym w tym sezonie w ramach 10. kolejki PKO Ekstraklasy lepszy był Widzew, który pewnie wygrał w Mielcu ze Stalą 3:0. Wcześniej oba zespoły zmierzyły się w 2020 roku w meczu towarzyskim, który zakończył się zwycięstwem mielczan 3:1.

Widzew Łódź – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Widzew Łódź – Stal Mielec, kto wygra

Widzew Łódź – Stal Mielec, przewidywane składy

Widzew: Ravas, Zieliński, Żyro, Szota, Kreuziegler, Kun, Zawadzki, Shehu, Hanousek, Pawłowski, Sanchez.

Stal: Mrozek, Kasperkiewicz, Matras, Flis, Hiszpański, Żyra, Wlazło, Getinger, Mak, Domański, Sappinen.

Widzew Łódź – Stal Mielec, transmisja meczu

Sobotni mecz 27. kolejki PKO Ekstraklasy będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Mecz będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ Online, a my przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z naszej promocji, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Istnieje możliwość skorzystania także z drugiej oferty. Jeśli zdecydujecie się wykupić abonament na rok z góry to zapłacicie za niego jedynie 348 zł, co daje 29zł/miesięcznie, a oszczędność wynosi 240 zł względem standardowej oferty, która kosztuje 49 zł/miesięcznie.

