Widzew Łódź - Piast Gliwice: typy na mecz 29. kolejki Ekstraklasy. Łodzianie wiosną są jedną z najgorszych ekip w całej lidze. Zdecydowanie lepiej radzą sobie podopieczni Aleksandara Vukovicia, którzy notują serię siedmiu kolejnych spotkań bez porażki. Czy beniaminek Ekstraklasy wreszcie się przełamie? Początek niedzielnego starcia o godzinie 15. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Widzew – Piast, typy i przewidywania

Fantastyczna runda jesienna sprawiła, że Widzew nie musi obawiać się spadku z Ekstraklasy. Wiosną w wykonaniu łodzian jest fatalna, bowiem wygrali oni zaledwie jedno spotkanie. Nie zmienia to jednak faktu, że Janusz Niedźwiedź wykonuje bardzo dobrą pracę w swoim debiutanckim sezonie w elicie. Widzew pragnie wreszcie się przełamać, a okazję ku temu będzie miał w najbliższą niedzielę. Wówczas zmierzy się przed własną publicznością z Piastem, czyli czołową ekipą rundy wiosennej. Gliwiczanie konsekwentnie punkują, szybko wydostając się z walki o utrzymanie. W ostatnich trzech meczach ekipa Aleksandara Vukovicia nie straciła bramki, zaś Widzew ma ewidentny problem z ich zdobywaniem. Pod tym względem w Łodzi nie spodziewamy się wielu emocji. Nasz typ – poniżej 2,5 gola.

Widzew – Piast, sytuacja kadrowa

Widzew Łódź nie będzie mógł skorzystać w tym meczu z kontuzjowanego Fabio Nunesa. W ekipie Piasta Gliwice wciąż niedysponowany jest Damian Kądzior. Skrzydłowy pauzował już od kilku tygodni, a w piątek ukazała się informacja, że przejdzie on zabieg, który wykluczy go z gry do końca sezonu. W niedzielę nie zobaczymy również kontuzjowanych Tomasa Huka i Tihomira Kostadinova.

Widzew – Piast, ostatnie wyniki

Widzew na ligowe zwycięstwo czeka od 17 lutego. Wówczas udało się skromnie ograć ekipę Śląska Wrocław. Od tego czasu łodzianie notują bolesną serię bez wygranej. W poprzedniej kolejce przegrali na wyjeździe z Rakowem Częstochowa (0-2), a wcześniej przed własną publicznością ulegli Stali Mielec (0-2).

Piast jest jedną z największych pozytywnych sensacji rundy wiosennej. Gliwiczanie punktują bardzo dobrze i szybko wydostali się z walki o utrzymanie w Ekstraklasie. Aktualnie mają na swoim koncie serię siedmiu kolejnych meczów bez porażki. W miniony weekend pokonali Wisłę Płock 1-0, a wcześniej w takim samym stosunku bramkowym rozprawili się ze Śląskiem Wrocław.

Widzew – Piast, historia

Ostatni mecz tych drużyn został rozegrany w 12. kolejce tego sezonu Ekstraklasy. W Gliwicach goście wygrali 2-1 po trafienia Jordiego Sancheza i Kristoffera Hansena. Było to pierwsze spotkanie między tymi zespołami po ośmioletniej przerwie, związanej z grą Widzewa w niższych ligach.

Widzew – Piast, kursy bukmacherskie

Niedzielne spotkanie nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Widzewa Łódź wynosi najczęściej 2,65. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Piasta Gliwice jest to 2,90. Przy okazji tego meczu możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Widzew – Piast, przewidywane składy

Widzew: Ravas, Milos, Żyro, Szota, Kreuzriegler, Ciganiks, Hanousek, Kun, Terpiłowski, Pawłowski, Sanchez

Piast: Plach, Pyrka, Mosór, Czerwiński, Katranis, Tomasiewicz, Dziczek, Ameyaw, Chrapek, Felix, Wilczek

Widzew – Piast, transmisja meczu

Niedzielny mecz 29. kolejki Ekstraklasy między Widzewem Łódź a Piastem Gliwice rozpocznie się o godzinie 15. Transmisję z tej rywalizacji poprowadzi CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość obejrzenia spotkania w usłudze CANAL+ Online. Korzystając z naszej promocji wszystkie mecze Ekstraklasy można oglądać za 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące, zamiast 49 zł w standardowej ofercie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

