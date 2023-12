West Ham United - Crystal Palace, typy na mecz 14. kolejki Premier League. Młoty w ostatnich tygodniach złapały nieco lepszą serię, choć wynika to także z poziomu, jaki prezentowali ich przeciwnicy. W niedzielę zagrają natomiast z Orłami, które też spisują się bardzo przeciętnie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Ian Stephen Na zdjęciu: Jarrod Bowen

West Ham Crystal Palace Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 grudnia 2023 16:41 .

West Ham – Crystal Palace, typy i przewidywania

West Ham liczy na ponowny awans do europejskich pucharów. Aktualnie punktuje na przeciętnym poziomie, być może nawet poniżej kadrowego potencjału, natomiast utrzymuje bliski kontakt z czołową szóstką. W niedzielę Młoty zagrają u siebie z pogrążonym w dużym kryzysie Crystal Palace. Dla ekipy Davida Moyesa taki mecz musi zakończyć się wygraną, jeśli marzą o zajęciu wysokiej lokaty. Mój typ – West Ham wygra.

West Ham – Crystal Palace, ostatnie wyniki

W tabeli Premier League West Ham zajmuje dziewiąte miejsce i ma na koncie 20 punktów. W minionej kolejce ligowej Młoty ograły Burnley na wyjeździe (2-1), zaś w środku tygodnia rozprawiły się w Lidze Europy z TSC (1-0).

Crystal Palace w ostatnich tygodniach radzi sobie fatalnie. Cztery z pięciu poprzednich ligowych meczów zakończyły się porażkami. Orły okazały się w miniony weekend słabsze od Luton (1-2), a wcześniej także od Evertonu (2-3).

West Ham – Crystal Palace, historia

W bezpośrednich meczach między tymi drużynami nie brakowało emocji i bramek. W minionym sezonie ligowe starcie, którego gospodarzem było Crystal Palace, zakończyło się jego zwycięstwem 4-3. West Ham okazał się słabszy również przed swoją publicznością, ulegając Orłom 1-2.

West Ham – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu Premier League jest West Ham. Kurs na jego zwycięstwo wynosi około 2.00. W przypadku ewentualnej wygranej Crystal Palace jest to nawet 3.75. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

West Ham – Crystal Palace, przewidywane składy

West Ham: Areola, Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson, Ward-Prowse, Soucek, Kudus, Fornals, Paqueta, Ings

Crystal Palace: Johnstone, Ward, Andersen, Guehi, Mitchell. Lerma, Hughes, Ayew, Olise, Schlupp, Edouard

West Ham – Crystal Palace, kto wygra?

West Ham – Crystal Palace, transmisja meczu

Niedzielny mecz 14. kolejki Premier League pomiędzy West Hamem a Crystal Palace rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w platformie streamingowej Viaplay.

