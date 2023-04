West Ham - Arsenal: typy na mecz 31. kolejki Premier League. Kanonierzy wciąż są głównym faworytem do mistrzostwa Anglii, natomiast Młoty walczą o utrzymanie w elicie. Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 15. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

London Stadium Premier League West Ham Arsenal 6.20 4.40 1.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 kwietnia 2023 15:02 .

West Ham – Arsenal, typy i przewidywania

Arsenal nieustannie liczy się w walce o mistrzostwo Anglii i na ten moment jest głównym faworytem do tytułu. Ekipa Mikela Artety prezentuje równy i wysoki poziom, choć nie ustrzegła się wpadek. Tuż za jej plecami czyha Manchester City, zatem Kanonierzy muszą wrócić do regularnego wygrywania. W najbliższą niedzielę czeka ich starcie w derbach Londynu z bijącym się o utrzymanie West Hamem. Młoty złapały lepszą formę, choć wciąż są zagrożone spadkiem. W środku tygodnia grali mecz w Lidze Konferencji Europy, co stawia Arsenal w uprzywilejowanym położeniu. Nasz typ – wygrana Arsenalu.

West Ham – Arsenal, sytuacja kadrowa

Po stronie West Hamu w niedzielnej rywalizacji zabraknie jedynie kontuzjowanego Gianluki Scamakki. Jeśli chodzi o Arsenal, w tym przypadku lista absencji jest nieco dłuższa. Z gry w derbach wyłączeni są William Saliba, Mohamed Elneny i Takehiro Tomiyasu.

West Ham – Arsenal, ostatnie wyniki

W czwartek Młoty zagrały pierwszy mecz ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy i zremisowały na wyjeździe z Gent 1-1. Wcześniej ograły w Premier League Fulham (0-1) oraz doznały dotkliwej porażki przeciwko Newcastle United (1-5).

Miniona kolejka Premier League nie była szczególnie udana dla Arsenalu, który po szalonym meczu stracił punkty z Liverpoolem (2-2). Przed tym spotkaniem zanotował dwa wysokie i pewne zwycięstwa – przeciwko Leeds United (4-1) oraz Crystal Palace (4-1). Niedawno Kanonierzy odpadli z Ligi Europy, dlatego mogą w pełni skupić się na krajowym podwórku.

West Ham – Arsenal, historia

Po raz ostatni obie ekipy zagrały ze sobą w 17. kolejce tego sezonu Premier League. Na Emirates Stadium Arsenal wygrał 3-1 po trafieniach Bukayo Saki, Gabriela Martinelliego i Eddiego Nketiaha. Poprzednia wygrana West Hamu z Kanonierami miała miejsce w 2019 roku.

West Ham – Arsenal, kursy bukmacherskie

Arsenal jest uważany za dużego faworyta niedzielnych derbów. Kurs na zwycięstwo gości wynosi najczęściej 1,55. W przypadku ewentualnej wygranej West Hamu bukmacher Fortuna oferuje kurs w wysokości nawet 6,20.

West Ham – Arsenal, przewidywane składy

West Ham: Fabiański, Coufal, Zouma, Ogbonna, Emerson, Soucek, Rice, Fornals, Bowen, Ings, Antonio

Arsenal: Ramsdale, White, Holding, Gabriel, Zinczenko, Xhaka, Partey, Odegaard, Saka, Jesus, Trossard

West Ham – Arsenal, transmisja meczu

Niedzielny mecz 31. kolejki Premier League pomiędzy West Hamem United a Arsenalem rozpocznie się o godzinie 15. Transmisję z tej rywalizacji można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.