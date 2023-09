West Ham – TSC: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2023)

IMAGO / Paul Marriott Na zdjęciu: West Ham

West Ham – TSC: zapowiedź

Przed nami mecz pierwszej kolejki tegorocznej edycji Ligi Europy. W grupie A będziemy świadkami rywalizacji West Hamu z TSC Backa Topola. Ekipa z Premier League na własnym stadionie podejmie aktualnego lidera ligi serbskiej. TSC w tym sezonie jeszcze nie przegrało, z kolei londyńczycy na swoim koncie po pięciu meczach mają 10 punktów. I to właśnie oni są zdecydowanym faworytem tego starcia. Nasz typ: Liczba goli powyżej 2,5.

West Ham – TSC: sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa obu ekip jest raczej dobra. Po stronie gospodarzy zabraknie jedynie Edsona Alvareza, który jest zawieszony za czerwoną kartkę.

West Ham – TSC: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominaliśmy. Oba zespoły mogą zaliczyć początek sezonu do udanych. Ekipa z Londynu zajmuje 6. miejsce w tabeli Premier League i dopiero w ostatniej kolejce pierwszy raz przegrał w ligowym sezonie. Było to starcie z Manchesterem City. Z kolei TSC Backa Topola okupuje fotel lidera ligi serbskiej. Z dorobkiem 19 punktów ma trzy oczka przewagi nad drugim Partizanem.

TSC – West Ham: historia

Będzie to pierwszy mecz tych ekip w historii.

West Ham – TSC: kursy bukmacherów

Według bukmacherów faworyt tego starcia jest zdecydowany. Kurs na gospodarzy wynosi około 1.12. Remis wyceniany jest mniej więcej na 9.00. Z kolei grając na zwycięstwo TSC stawiamy aż po kursie około 21.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

TSC – West Ham: przewidywane składy

West Ham (Przewidywany skład) 4-1-4-1 TSC Backa Topola (Przewidywany skład) 4-3-3 West Ham (Przewidywany skład) 4-1-4-1 TSC Backa Topola (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ David Moyes Zarko Lazetic Rezerwowi ▼ 2 Benjamin Johnson

West Ham - TSC: kto wygra?

Transmisja

Spotkanie pomiędzy West Hamem a TSC będzie można oglądać na platformie Viaplay. Początek meczu już w czwartek (21 września) o godzinie 21:00.

