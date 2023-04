West Ham – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (02.04.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Kurt Zouma

London Stadium Premier League West Ham Southampton 1.77 3.75 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia 2023 16:03 .

West Ham – Southampton, typy i przewidywania

Zaledwie 24 punkty po 26 kolejkach i wstydliwe, trzecie miejsce od końca. West Ham United jest cieniem drużyny z ubiegłego sezonu, na co złożyło się kilka czynników. Poczynione latem wzmocnienia okazały się nietrafione, a David Moyes wielokrotnie podejmował złe decyzje taktyczne. W efekcie tego West Ham musi walczyć o uniknięcie spadku. Lepiej radzi sobie natomiast w Lidze Konferencji Europy, gdzie udało mu się awansować już do ćwierćfinału. Gra na dwóch frontach nie pomaga jednak w ustabilizowaniu sytuacji ligowej.

Wszystko wskazuje na to, że to ten sezon, w którym Southampton spadnie do Championship. Święci prezentują się fatalnie i śmiało można powiedzieć, że to najgorsza drużyna obecnej kampanii. Zaledwie 23 strzelone bramki, braki kadrowe na wielu pozycjach i nieustanne zmiany taktyki doprowadziły zespół na skraj. Strata do bezpiecznej strefy nie jest duża, ale żeby awansować w tabeli, trzeba wygrywać. A to ostatnio Southamptonowi nie przychodzi łatwo. Nasz typ: West Ham Powyżej 1.5 gola.

Superbet 1.95 West Ham Powyżej 1.5 gola Odwiedź Superbet

West Ham – Southampton, ostatnie wyniki

Jedyne zwycięstwa w ostatnich meczach West Ham odniósł nad AEK Larnaca w europejskich pucharach. W lidze nie wyglądało to już tak kolorowo. Wysokie porażki z Manchesterem United i Brighton, a do tego jedynie remis z Aston Villą.

Southampton wygrał w ostatnim czasie jedynie z Leicester, a było to zwycięstwo dość szczęśliwe. Oprócz tego porażka z Brentford i remis bezbramkowy z Manchesterem United. Co ciekawe, Święci byli w stanie urwać punkty klubom z Big Six. W ostatniej kolejce zremisowali po szalonym meczu z Tottenhamem 3:3.

West Ham – Southampton, sytuacja kadrowa

Niepewna jest sytuacja zdrowotna dwóch Włochów. Emerson przechodził ostatnio chorobę, podczas gdy Scamacca narzekał na dolegliwości kolana. Ich występ nie jest jednak wykluczony.

Southampton natomiast zagra uboższy o Bella-Kotchapa, Lariosa i Livramento. Oprócz tego z kontuzjami zmagają się Adams i Salisu. Możliwe, że ich również zabraknie w niedzielę.

West Ham – Southampton, historia

Southampton ma całkiem przyzwoity bilans ostatnich meczów przeciwko West Hamowi. Święci przegrali tylko raz na ostatnie pięć pojedynków – w 2021 roku. W tym sezonie u siebie zremisowali 1:1, a wcześniej dwukrotnie wygrali, raz na wyjeździe i raz na własnym stadionie. Można zatem powiedzieć, że dobrze im się gra przeciwko Młotom.

West Ham – Southampton, kursy bukmacherskie

West Ham wskazywany jest jako wyraźny faworyt niedzielnego meczu z Southampton. Różnica w kursach jest spora. Typ na Młoty wynosi ok. 1.75, podczas gdy kurs na zwycięstwo Świętych to już 5.20. Obstawiając ten mecz, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

West Ham – Southampton, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana West Hamu 100% Remis 0% Wygrana Southampton 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana West Hamu

Remis

Wygrana Southampton

West Ham – Southampton, przewidywane składy

West Ham: Fabiański – Cresswell, Ogbonna, Zouma, Johnson – Paqueta, Soucek, Fornals – Bowen, Scamacca, Lanzini

Southampton: Bazunu – Walker-Pieters, Bednarek, Maitland-Niles, Perraud – Armstrong, Ward-Prowse, Lavia, Elyounoussi – Walcott, Adams

West Ham – Southampton, transmisja

Spotkanie między West Hamem i Southamptonem transmitowane będzie jedynie na antenie Viaplay. Oznacza to, że nie obejrzycie go w tradycyjnej polskiej telewizji. Początek starcia w niedzielę o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.